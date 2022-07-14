Akyazı’da işyerleri kiraya verilecek
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Akyazı’da işyerleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Akyazı Belediyesine ait işyerleri kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait; İşbu ihale ilanının 4 üncü maddesindeki tabloda bilgileri bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle kiraya verilmesi işidir.

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda, 26.07.2022 tarihinde, işbu ihale ilanının 4 üncü maddesindeki tabloda belirtilen ihale saatlerinde ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle kiraya verilmesi gerçekleştirilecektir.

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Akyazı’da işyerleri kiraya verilecek
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