Akşener’den Turhan Çömez’e taziye mesajı
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Akşener’den Turhan Çömez’e taziye mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, babası Hasan Çömez’in vefatı dolayısıyla Başdanışmanı Dr. Turhan Çömez için başsağlığı mesajı yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Turhan Çömez’in hayatını kaybeden babası Hasan Çömez için taziye mesajı yayınladı.  Akşener’in, 12 Ekim 2022’de İYİ Parti saflarına katılan ve Genel Başkan Başdanışmanlığı yapan Turhan Çömez için sosyal medya hesabında yayınladığı başsağlığı mesajı şöyle:

“Değerli dava arkadaşım Turhan Çömez’in kıymetli babası Hasan Çömez’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Turhan kardeşime ve acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

(ANKA)

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