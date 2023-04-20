Akşener’den ‘kamu mühendisleri’ açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ne yazık ki kamuda çalışan mühendislerimiz de ülkemizde mesleğinin hakkını alamayanlar arasında… Ama sadece 25 gün sonra tüm bu haksızlıklar son bulacak! Herkes eğitiminin, emeğinin ve mesleğinin hakkına kavuşacak! Ve işte o zaman; Türkiye tarih yazacak” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün kamu mühendislerinin mali ve özlük haklarındaki sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Akşener, Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

“Ne yazık ki kamuda çalışan mühendislerimiz de ülkemizde mesleğinin hakkını alamayanlar arasında… Ama sadece 25 gün sonra tüm bu haksızlıklar son bulacak! Herkes eğitiminin, emeğinin ve mesleğinin hakkına kavuşacak! Ve işte o zaman; Türkiye tarih yazacak.” (ANKA)