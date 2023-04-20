Akşener’den Hazal Kaya ve Ezgi Mola’ya destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bir kadın ölüyorsa, hepimiz hakkını arayacağız! Bir kadın susturuluyorsa, hepimiz konuşacağız! Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız! Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz? Ama artık ne yaparsanız yapın, nafile! Sadece 24 gün sonra; Kadınlar konuşacak, kadınlar yaşayacak ve kadınlar size rağmen yepyeni bir tarih yazacak” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Batman’da yaşamına son veren İpek Er’e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’a (27) sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası verilen Ezgi Mola’ya destek olmak için sosyal medyada paylaşım yapan Hazal Kaya hakkında, “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasına tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabından Ezgi Mola ve Hazal Kaya’yı etiketleyerek şu mesajı yayınladı:

“Bir kadın ölüyorsa, hepimiz hakkını arayacağız! Bir kadın susturuluyorsa, hepimiz konuşacağız! Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız! Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz? Ama artık ne yaparsanız yapın, nafile! Sadece 24 gün sonra; Kadınlar konuşacak, kadınlar yaşayacak ve kadınlar size rağmen yepyeni bir tarih yazacak.” (ANKA)