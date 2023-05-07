Akşener’den Bahçeli’ye ‘mermi’ yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa’da; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar” sözlerine tepki gösterdi. Akşener, “Küçük ortak ondan geri kalır mı? O da hepimizi gömdü, gömdü, gömdü ama sonra ipin ucu kaçtı dedi ki ‘bunları vücutlarına birer mermi.’ Muhteremler kafa gitti kafa, böyle saçma sapan konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi. Evet işte buna ‘yuh’” dedi. Akşener, yurttaşların “Patates soğan güle güle Erdoğan” yazılı dövizlerine karşılık olarak “Evet, patates soğan güle güle Erdoğan” yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Manisa’da miting düzenledi.

Sahneye “Başbakan Meral” sloganlarıyla çıkan Akşener, yurttaşlara “İnşallah” karşılığını verdi. Akşener, şunları söyledi:

“Sizin helal oylarınızla ben başbakan olacağım çünkü millet velinimettir, millet patrondur. Siz isterseniz elbette bir oy Kemal’e bir oy Meral’e verilirse elbette 13’üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ben de başbakan olacağım demektir.

“SENİN ALNININ NERESİ TERTEMİZ KAPKARA ALINLARINIZ KAPKARA”

Sizlerle olmak muhteşem bir şey. Bu tezahürat birilerinin sinir sistemini laçka etti. Biri çıktı dedi ki; ‘Biz kazanırsak FETÖ kazanacakmış.’ Ben 8 sene Meclis yönettim. Bu FETÖ kazanır diyen abi girişir FETÖ’yü, en son ‘Fettullah Gülen hoca efendi der onlar, hoca efendi hazretlerine uzun uzun saygılarını gönderir.’ Bazen MHP milletvekilleri, CHP milletvekilleri ‘har’ yaparlar o kibar sesli arkadaş o böyle ‘har’ yapar, cevap verir, aslan kesilirdi. Arkadaş ne ara o cıvık cıvıklıkta sen FETÖ düşmanı oldun muhterem. Burası kazanırsa ‘şampanya patlatacakmışız’ ama ve lakin o abiler kazanırsa ‘tertemiz alınlarını seccadeye değecekmiş.’ Şimdi soru şu; haram yiyen, kul hakkına el uzatan, 6 yaşındaki kızları evlendiren, çocuklara tecavüz eden, çocuklara tacizde bulunulan bir dönemde, 82 puan alıp atanamayıp AK Partili ayısı, dayısı olanların 52 puanla atandığı bir ülkede şöyle tek bir yüzükle başlayıp gemiciklerin dibine vurulmuş bir ülkede, kul hakkına el uzatılmış bir dönemde yahu arkadaş senin alnının neresi tertemiz kapkara alınlarınız kapkara.

“PSİKİYATRİSTLER BUNLARI MUAYENE EDİP GERÇEKTEN TEDAVİ ETMELİ ÇÜNKÜ ARTIK HİÇBİRİNİN CEZAİ EHLİYETİ KALMADI”

Bir başkası var asayişimizden sorumlu, adam erkek erkeğe evliliğe taktı. Biz kazanırsak ‘erkekler erkeklerle evlenecekmiş’. Ey Manisalılar ama komik olan bir şey daha var. ‘Erkeklerle hayvanların evliliğini de serbest bırakacakmışız.’ Psikiyatristler bunları muayene edip gerçekten tedavi etmeli çünkü artık hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı, onlar şu anda bu ülkeyi yönetecek durumda değiller.

“ONLAR ‘İSTİKLAL MÜCADELESİ VERİYORMUŞ.’ KİME KARŞILIK? MİLLETİMİZE KARŞILIK”

Bir tanesi var yaşlı başlı bir abi bu da Başbakanlık yaptı, İstiklal Marşı’nı kağıttan okudu, belki görememiştir ama bu meydanı şereflendiren sizlere ‘işgalci’ dedi. Bu arkadaşımıza göre milletimizin bu bölümü ‘işgalci’ peki o kimmiş? Onlar ‘istiklal mücadelesi veriyormuş.’ Kime karşılık? Milletimize karşılık.

Bakın 30 yıldır aktif politika yapıyorum, siyasi bir ailenin kızıyım. İnanın böyle rezilliklerle dolu bir seçime ilk defa gidiyoruz. Sonra Recep Bey devreye girdi. Bakın ne bereketli kadınım. ‘Beni Gabar’a Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cudi’ye gömecekti’ Gabar’da mezar kazılırken petrol bulundu. Acaba Cudi’de ne bulunacak dersiniz?

“KÜÇÜK ORTAK ONDAN GERİ KALIR MI? O DA HEPİMİZİ GÖMDÜ, GÖMDÜ, GÖMDÜ AMA SONRA İPİN UCU KAÇTI DEDİ Kİ ‘BUNLARI VÜCUTLARINA BİRER MERMİ”

Küçük ortak ondan geri kalır mı? O da hepimizi gömdü, gömdü, gömdü ama sonra ipin ucu kaçtı dedi ki ‘bunları vücutlarına birer mermi.’ Muhteremler kafa gitti kafa, böyle saçma sapan konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi. Evet işte buna ‘yuh’. Gencecik bir akademisyen katledildi. Azmettirenler belli, katiller belli, teröristin ayak numarasını bilenler kulak üstüne yattılar, Sayın Erdoğan her bir şeyi bilir o da yan gelip yattı ve Sinan Ateş’in katli ortalık yerde kaldı. Ant olsun, şart olsun, yemin olsun ki hem azmettiricileri hem katilleri bulunacak hesap sorulacak hem de nasıl bir hesap.

“SEN BİZİ MEZARA GÖMECEK YERDE; GABARLARA CUDİLERE GÖMECEK YERDE BÖYLE BİR İDDİANIN DOĞRU OLMADIĞINI ANLATSANA MİLLETİMİZE”

Buradan bir arkadaş Muhammet Yakut dedi, şimdi bir Ali Yeşildağ var. Yeşildağ ailesi Sayın Erdoğan’ın çok yakınıdır ben biliyorum. Hasan Yeşildağ, Sayın Erdoğan hapse girdiği zaman ‘başına bir iş gelir’ diye onunla beraber hapse giren bir arkadaş. Ali Yeşildağ bir açıklama yaptı. Antalya Havalimanı, 3 Milyar avroya bir ‘kanka’ya veriliyor. Buna karşılık başka bir firma 5 milyar avro veriyor ama onun dosyasından evrak çalınıyor öbürüne 3 milyar avroya veriliyor. Arada bir cebellezi durumu var. Ali Yeşildağ’ın deyimine göre 1 milyar dolarcık, bu 1 milyar dolarcığın bizatihi onun deyimiyle ‘Tayyip abi tarafından alındığını’ söylüyor. Şimdi soru şu; bu ülkenin Cumhurbaşkanı, 1 milyar dolar bu ülkenin parasının alınıp cebine, senin cebine atıldığına dair bir iddia var. Sen bizi mezara gömecek yerde; Gabarlara Cudilere gömecek yerde böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana milletimize. Şimdi işinize geldi ama artık hayvan terli yemez.

‘’3 MİLYAR DOLARA YAPTIRILACAK BİR YER 11 MİYAR DOLARA YAPILIYORSA CEBELLEZİNİN MİKTARI NEDİR?’’

Bir de KOİ’ler var orada da 3 milyar dolara yapılacak bir iş 11 milyar dolara yapılıyor. Soru şu 5 milyar avroya satılan yer 3 milyar avroya satılıyorsa 1 milyar dolar avro cebellezi. 3 milyar dolara yaptırılacak bir yer 11 milyar dolara yapılıyorsa cebellezinin miktarı nedir? İşte 14 Mayıs günü buna karar vereceksiniz. Sizden ricam sadece sizin oyunuz değil mutlaka komşunuzun, arkadaşınızın, akrabanızın oyunu da ikna ederek, onların gönlüne girerek sandığa gideceksiniz. 14 Mayıs akşamı bu harami düzeni ortadan kaldıracağız.”

“EVET, PATATES SOĞAN GÜLE GÜLE ERDOĞAN”

Akşener, konuşmasına “Evet, patates soğan güle güle Erdoğan” sözleriyle devam ederken yurttaşlar “Patates soğan güle güle Erdoğan” sloganıyla karşılık verdi. Akşener, “Böyle diyorsunuz ama darılıyor diyor ki ‘Patatese soğana liderinizi değişmeyin’ diyor” karşılığını verdi.

Akşener, miting alanına gelirken Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişlerini gördüğünü belirterek; “Gelirken 13’üncü Cumhurbaşkanımızın bir sözünü okudum, Sayın Kılıçdaroğlu’nun. Diyor ki ‘uzaklaşan değil, kucaklaşan Türkiye.’ Evet, bunun üzerinde bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e” dedi.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Köy okullarını yeniden açacağız. Hemen 11 bin köy okulunu hemen açıyoruz. Seçimi kazanır kazanmaz 100 bin öğretmen tayin ediyoruz. Daha sonra 150 bin öğretmen. 22 bin köy okulunu anında açmış olacağız. Öğretmenler kadrolu olacaktır. Canları ister özel sektörde çalışırlar ama ücretliymiş, sözleşmeliymiş, şucuymuş, bucuymuş öğretmene bu yapılamaz. Bunlar kalkacak.

“HAVZA BAZLI TARIM YAPILACAK”

Tarım kredi kooperatiflerindeki borçlarınız yeniden yapılandırılacak. 2 yıl boyunca sadece ve sadece faizini ödeyeceksiniz. Havza bazlı tarım yapılacak. Önceden tütün de dahil ilan edilecek.

Ben sizden sadece kendinizin değil dostunuzun, arkadaşınızın, komşunuzun da ikna edilerek 14 Mayıs akşamı hayırlısıyla Recep Bey’i ve arkadaşlarını emekli, Sayın Kılıçdaroğlu’nu da inşallah 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak Çankaya’ya götürmeyi sizden söz olarak istiyorum. Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e.” (ANKA)