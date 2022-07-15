Akşener’den ’15 Temmuz’ mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

İYİ Parti Lideri Akşener, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Akşener, mesajında, “Bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine her daim sahip çıkan aziz Türk milletinin, devletini sokaktan topladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)