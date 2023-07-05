Akşener, yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Haberler Gündem

Akşener, yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkez ek binasında bugün düzenlenen toplantıda yeni seçilen Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultaydan sonra dün yeni Başkanlık Divanı’nı belirlemişti. Akşener, bugün yeni oluşan İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleriyle ilk defa bir araya geldi.

İYİ Parti’de eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Siyasi İşler Başkanı; eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz Genel Sekreter, Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Medya İlişkileri Başkanı, Ayyüce Türkeş ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı seçilmişti.

İYİ Parti’nin yeni Başkanlık Divanı üyeleri şöyle:

Siyasi İşler Başkanı- Oktay VURAL

Genel Sekreter- Ayfer YILMAZ

Teşkilat Başkanı- M. Satuk Buğra KAVUNCU

Mali İşler Başkanı- M. Cem ÖZDEMİR

Kurumsal İlişkiler Başkanı- Şükrü KULEYİN

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı- Ahmet Zeki ÜÇOK

Seçim İşleri Başkanı- Sedat AKSAKALLI

Uluslararası İlişkiler Başkanı- M. Naci CİNİSLİ

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı- Ayyüce TÜRKEŞ

Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı- M. Tolga AKALIN

Yerel Yönetimler Başkanı- Burak AKBURAK

Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü- Kürşat ZORLU

Ekonomi Politikaları Başkanı- Bilge YILMAZ

Kalkınma Politikaları Başkanı- Ümit ÖZLALE

Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı- Birol AYDEMİR

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı- Ali DEMİR

Eğitim Politikaları Başkanı- Sevinç ATABAY

Toplumsal Politikalar Başkanı- Ece GÜNER

Kadın Politikaları Başkanı- Ünzile YÜKSEL

Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı- Türker YÖRÜKÇUOGLU

Parti İçi Eğitim Başkanı- Ayşe SUCU

(ANKA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
CHP’li Öztrak’tan ‘değişim’ açıklaması

CHP’li Öztrak’tan ‘değişim’ açıklaması

Onur Şener cinayeti davasında karar çıktı

Onur Şener cinayeti davasında karar çıktı

Memur maaş zammı belli oldu

Memur maaş zammı belli oldu

Akşener, yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Gündem