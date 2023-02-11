Akşener: Yabancılara mülk satışı derhal yasaklanmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antakya deprem bölgesinde; “Hala enkazlardan canlı çıkıyor. Dolayısıyla, arama kurtarma, dinleme faaliyetlerinin bitirilmemesi lazım. Dolayısıyla mucizelerin gerçekleşmesi söz konusu. Bunun devamı lazım” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay Antakya’da deprem bölgesini ziyaret etti. Bölgedeki ihtiyaçlara ilişkin konuşan Akşener, şunları söyledi:

“Deprem, bu büyük felaketten sonra il il, ilçe ilçe geziyoruz biz. Depremin ilk saatlerinden itibaren önce milletvekili arkadaşlarımızı bütün il ve ilçelere dağıttık. Oradan gelen bilgiler ışığında İYİ Parti’yi bir büyük STK haline çevirerek yardım organize ettik. Yani bilfiil siyasi parti teşkilatı gibi değil bildiğiniz bir büyük sivil toplum örgütü gibi yardım organize ettik. Sahadan gelen bilgileri de gerekli mercilere, eksikleri gedikleri de bildirerek çözülmesini sağladık.

Şimdi ben de aynı şekilde milletvekili arkadaşlarımızın, genel başkan yardımcısı konumunda; gençlik kollarımız burada. Her yerdeler. Belediye Başkanımız ki bu konuda Eceabat Belediye Başkanı, Ermenek Belediye Başkanımız burada. Onlar da bu konunun uzmanıdır. Dolayısıyla doğru bilgileri alıp, doğru bir şekilde kendimiz çözebiliyorsak kendimiz çözdük. Çözemediklerimizi de ilgili makamlara bildirip takibini yaptık. Biz böyle bir görev edindik kendi kendimize. Çünkü bu büyük bir yangın. Bu yangının söndürülmesi lazım. Bu yangını söndürmek birinci önceliğimiz olmalıdır. Yangından mal kaçırmak söz konusu değil bizim için.

“ARAMA KURTARMA, DİNLEME FAALİYETLERİNİN BİTİRİLMEMESİ LAZIM”

Şu anda biz buraya gelirken İBB’nin koordinasyon merkezine gelirken şehrin merkezini gezdik. Yıkıntıları gördük. Bir, her bir enkazın üstünde iki, ister sivil ister devlet görevlisi isterse bir başka gönüllü alandan gelen iki kişiye oranın zimmetlenmesi lazım ama devletin bilgisi dahilinde. Hala enkazlardan canlı çıkıyor. Dolayısıyla, arama kurtarma, dinleme faaliyetlerinin bitirilmemesi lazım. Dolayısıyla mucizelerin gerçekleşmesi söz konusu. Bunun devamı lazım.

“CİDDİ MANADA ÇÖP SÖZ KONUSU”

Ciddi manada çöp söz konusu. O nedenle eğer toplama imkanı yok ise henüz o organizasyonlar yapılamıyor ise derhal kireç atılması lazım. Aksi taktirde kemirgenler başlar ve sonuçta salgın hastalıklar devam eder.

“CİDDİ MANADA TUVALET OLMASI GEREKİYOR”

Bütün deprem bölgesinde mutlaka tuvalet… Konteyner evlere derhal geçilmesi lazım. Çadır kentler kurulduğu zaman gördük ki bir tanesinde iki tane tuvalet var. Ciddi manada tuvalet olması gerekiyor.

“KEFENE İHTİYAÇ VAR”

Bir başkası, cenazesi çıkmadığı sürece insanı bir başka şehre tahliye etmeniz mümkün değil. Cenazesini bekler. Mesela benden kefen isteniyor şu anda cenazelerin defin için kefene ihtiyaç var.

“ÇOCUKLAR AÇISINDAN VE İNSANLAR AÇISINDA BARINMANIN YANINDA MUTLAKA ISINMA LAZIM”

Çocuklarımızın durumu zorda. Şimdi burada geceleri soğuk oluyor, gündüz fena değil ama diğer yerlerde gece de gündüz de soğuk. Elbistan’da gündüz -5 gece -19’u gördüm. Çocuklar açısından ve insanlar açısında barınmanın yanında mutlaka ısınma lazım. Çocuk ilaçlarına ihtiyaç var. Bazı bölgelerde ishal başladı bu çok önemli. Onun için mutlaka çocuklarımızı anneleriyle beraber tahliye etmemiz gerekiyor. Erkek arkadaşlarımız cenazelerinin başında kalabilir. Erkek arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmalarına katılabilir ama çocuk ve annelerini depremden etkilenmeyen illere götürülmesi lazım. Biz, İYİ Parti olarak hem Antalya’da hem İstanbul’da hem Ankara’da bu manada bir çalışmanın içerisindeyiz. Tahliye yapmaya çalışıyoruz.

“DAHA FAZLA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DEPREM BÖLGESİNE SEVKİYATININ YAPILMASI LAZIM”

Bir diğer konu, mutlaka insanların ziynet eşyaları ve ekonomik manada değerli eşyaları vardır. Onların da muhafaza edilmesi lazım. Çünkü onlar insanlara çok lazım şu an itibariyle. Mutlaka ve mutlaka daha fazla güvenlik görevlisinin deprem bölgesine sevkiyatının yapılması lazım. Hem yağma hem güvenlik açısından çok önemli.

“HATAY’DAN BAŞLAYARAK BÜTÜN TÜRKİYE’DE TOPRAK SATIŞINI VE MÜLK SATIŞININ YABANCIYA YASAKLANMASI LAZIM”

Mutlaka Hatay’dan başlayarak bütün Türkiye’de toprak satışını ve mülk satışının yabancıya yasaklanması lazım. Bunun takipçisi olacağız. Ne dediğimi Hataylılar anlıyor. Mutlaka ve mutlaka yasaklanması lazım. Toprak ve mülk satışını… Derhal para yardımlarının devamı lazım. Evlerin tekrar hangi süre içerisinde yapılacağının bildirilmesi lazım. Annesi babası hayatını kaybetmiş çocukları, devlete teslim edin. Çeşitli nedenlerle çocuk çalınır. Organı için çalınır. Başka ailelere evlat edindirmek için satılır. Onun için çocuklar, çocuklar, çocuklar…” (ANKA)