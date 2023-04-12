Akşener: Sizin hakkınızı yiyenler hesap verecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “15 Mayıs gününden itibaren sizin hakkınızı yiyenler, sizin paranızı çalanlar hesap verecek. Hepsi hukukla, yargıyla hesap verecek” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi’nin açılışı ile ‘Etimesgut, Sincan Projeleri’nin tanıtım törenine katıldı.

Tören konuşan Akşener, 15 Mayısta Millet İttifakı’nın iktidar olacağını belirterek, “İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. 13üncü cumhurbaşkanı; dürüstlüğüne, namusuna hepimizin kefil olduğu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 15 Mayıs gününden itibaren sizin hakkınızı yiyenler, sizin paranızı çalanlar hesap verecek. Hepsi hukukla, yargıyla hesap verecek. Siyasetçi parmağını uzatıp Şunu yargılayın demeyecek. Cumhurbaşkanı çıkıp da Hey Meral Akşener, bunlar daha iyi günlerin senin, başına neler gelecek diyemeyecek. Siyasetçi intikam makamı değildir. Ama çalanın, çırpanın, hırsızlık yapanın ensesinde olması için yargıyı hür ve korkusuz kılandır. Hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla uygulayandır” dedi.

Seçmene seçimlerde sandığa gitme çağrısı yapan Akşener, “14 Mayıs günü her bir kardeşim bir başka kardeşini sandığa götürecek, sandıklara sahip çıkılacak. 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğanı elbette gayet büyük bir saygıyla yollayacağız ve Sayın Kılıçdaroğlunu Cumhurbaşkanlığı makamında alkışlayacağız” diye konuştu.

YAVAŞ: GERÇEK İHTİYAÇLAR İÇİN PARA HARCIYORUZ

Törende Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşma yaptı. Yavaş, açılışını yaptıkları İstasyon Caddesinin uzun zamandır ihmal edilen bir proje oluğunu söyleyerek, “Bu projeyi yıllarca bakanlar, başbakanlar vaad etti; ama yapmak bize nasip oldu. Bunun gururunu 6 milyon Ankaralı ile hep birlikte yaşayacağız. Yine Etimesgut ve Sincan ilçelerinde tamamladığımız 10, temelini atacağımız da 13 proje için bir araya geldik. Bu çalışmaların toplam maliyeti 1 milyar lirayı bulacak; ama yapacağız. Halkın gerçek ihtiyaçları için para harcarsanız her yere yetiyorsunuz” diye konuştu.

Türkiye’deki herkesin ortak derdinin geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen Yavaş, “Hem demokratik gelişimi sağlamak hem de yeni bir anlayış getirmek için ortaya çıkan 6’lı masa tertemiz bir sayfa açmak istiyor. Bu temiz sayfayı zaman zaman bozmak isteyenler oluyor; bunlardan bir tanesi de Kandil. Kandil, sürekli olarak 6’lı masayı zora sokacak açıklamalar yapıyor ve kirletmeye çalışıyor. Net bir şekilde söylüyorum; Kandil’i de başlarına yıkarız, PKK’ya da karşıyız. Bölücülükten bahsediliyorsa HÜDA-PAR’ın programını okuyun. Onlarla nasıl seçime gidiyorlar, önce onun cevabını versinler” ifadelerini kullandı.

(DHA)