Akşener: Sabaha kadar buradayız, kazanıyoruz
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Akşener: Sabaha kadar buradayız, kazanıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz” dedi.

Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz. Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz. Sabaha kadar buradayız. Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda. Kazanıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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