Akşener: Recep bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerime gelen kurşunları çek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, “Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığı’mıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen sen gel” dedi.

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bu sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, saldırıya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğa’a hitaben şunları kaydetti:

“Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığı’mıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen sen gel!” (ANKA)