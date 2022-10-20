Akşener: Ne mutlu Mustafa Canlı gibi bir isim bırakmaya

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Gümüşhane’de Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılış töreninde; “Pek çok Gümüşhaneli kardeşimiz bir arada ve hepimiz Mustafa Canlı adına yapılan, onun gibi nice Mustafa Canlıların dürüst, namuslu, hakkaniyetli, harama el uzatmayan Mustafa Canlıların mezun olduğu, olacağı bir merkezin açılışı için buradayız. Ne mutlu Mustafa Canlı gibi bir isim bırakmaya” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında yaşamını yitiren eski İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı adına Gümüşhane’de Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi:

“Ben bugün burada bir fotoğraf gördüm, o fotoğraf çok önemli; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Gümüşhane Belediye Başkanı, bütün siyasi partilerin temsilcileri, milletvekillerimiz, diğer siyasi partilerimizin genel başkan yardımcıları hem bizim hem diğer siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, kadınlar, erkekler, gençler, bir arada. Bu Türkiye açısından Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın da söylediği gibi çok önemli bir fotoğraf, ama bu fotoğrafı sağlayan Mustafa Canlı’dır.

“CENABI HAK HEPİMİZE MUSTAFA CANLI GİBİ İNSANLARI BİRLEŞTİREN, BÜTÜNLEŞTİREN BİR MİRASI, BİR İSMİ BIRAKMAYI BİZLERE NASİP ETSİN”

Normal şartlarda, siyasi rekabetin hele seçime doğru gidilen bir dönemde normaldir o rekabetin sertleşmesi, Türkiye’de biraz daha sakin olsak iyi olur ama bugün buradaki bu fotoğraf sadece iki belediye başkanımızın varlığından İstanbul’dan ve diğer şehirlerden gelen ilçe belediye başkanlarımız da burada. Asıl olan burada eminim her türlü siyasi partiye oy veren insanlarımız var, arkadaşlarımız var, hemşehrilerimiz var ve her biri Mustafa Canlı için burada. Belki şu duayı etmemiz lazım; cenabı hak hepimize Mustafa Canlı gibi insanları birleştiren, bütünleştiren bir mirası, bir ismi bırakmayı bizlere nasip etsin.

“NE MUTLU MUSTAFA CANLI GİBİ BİR İSİM BIRAKMAYA”

Ben, Mustafa Canlı’nın ablasıydım, yaşımızı bilmiyorum yani ama herkes abla dediği gibi o da bana abla derdi. İSTAÇ Genel Müdürlüğü’ne atandığında aradım, tebrik ettim. Dedim ki ‘Allah utandırmasın üstün hizmetler yapmayı nasip etsin’, o da bana dedi ki; ‘Abla, tespihlerinde beni unutma, de ki cenabı hak beni haksızlık edenlerden eylemesin, insanların haklarına girenlerden eylemesin, başarıyı insana hizmetle nasip etsin.’ Dolayısıyla bugün burada hep birlikteysek ve bu duaların kendisinin ettiği ve benim de amin dediğim, daha sonra da onlar adına ettiğim bu duaların cenabı hak nezdinde kabul olduğunu gösteriyor ki şimdi sadece bu tentenin altında bulunan insanlar değil şu tentenin dışında var olan pek çok Gümüşhaneli kardeşimiz bir arada. Ve hepimiz Mustafa Canlı adına yapılan, onun gibi nice Mustafa Canlıların dürüst, namuslu, hakkaniyetli, harama el uzatmayan Mustafa Canlıların mezun olduğu, olacağı bir merkezin açılışı için buradayız. Ne mutlu Mustafa Canlı gibi bir isim bırakmaya.

Mustafa Canlı süper zengin birisi değildi. Belediye başkanlığı yaptı yıllarca ama zengin değildi. Dolayısıyla Mustafa Canlı’nın çoluk çocuğunun onun tarafından bırakılmış fabrikalar da yok. Hepsi emekleriyle çalışan, bir maaşla kazançla yaşayan insanlar. Bugün burayı şereflendirdiniz ya, asıl mesele o. Bu hizmet binasının hayra vesile olmasını diliyorum, herkese onun ve ailesinin adına teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum.”

MUSTAFA CANLI KİMDİR?

Mustafa CANLI, 25 Mayıs 1962 tarihinde Gümüşhane Yukarı Alıçlı köyünde doğdu. İlköğrenimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümüşhane’de tamamladı.1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı, 1983 yılında mezun oldu.

1983 yılında Trabzon TEK Kuzeydoğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğü’nde elektrik mühendisi olarak kamu görevine başladı.

1989 yılında Gümüşhane TEK Teknik Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevi 1995 yılına kadar sürdürdü.

1995 yılında Çorum TEDAŞ Müessese Müdürlüğü görevine atandı. 1999 yılında Belediye Başkan adayı olabilmek için görevinden istifa etti. Bu görev esnasında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Çorum Valiliği ve diğer kuruluşlar tarafından birçok kez ödüllendirildi.

Çorum Spor Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra Mali Komisyon Başkanlığı’nı yaptı. TEDAŞ Çorum Gücü Spor Kulübü’nü kurarak yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Amatör sporun gelişmesinde katkılar sağladı.

18 Nisan 1999 yılı seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. 1999 ile 2014 yılları arasında üç dönem Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı.1999-2004 yılları arası Gümüşhane Spor Kulubü Başkanlığı görevinde bulundu.

2006 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden ön lisans eğitimini tamamladı.

Belediye Başkanlığı görev sürecinde, Karadeniz Belediyeler Birliği’nde uzun süre encümen üyeliği görevinde bulundu, ayrıca şehrin ihtiyacı olan atık su arıtma tesisi ve katı atık tesislerinin projelendirilmesini, bitirilmesini ve devreye alınmasını sağladı.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekili seçildi.

Mustafa Canlı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu. 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladı. Canlı, yakalandığı koronavirüs sebebiyle 26 Eylül 2020’de yaşamını yitirdi. (ANKAHABER)