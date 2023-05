Akşener: Millet iradesi başımızın tacıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bir irade ortaya konduğunda ‘bana niye yok, niye ona oy verdin’ deme hakkı hiç kimsede yoktur, olamaz. Dolayısıyla millet iradesi elbette başımızın tacıdır” dedi.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylaması sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Akşener, “Bugün demokrasisine sahip çıkan her bir insanımızın oyu bizim için çok kıymetli. Yapılan tüm kara propagandalara, tüm provokasyonlara rağmen milletimiz her zamanki gibi büyük bir olgunluk ve zarafet içinde demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun” diye konuştu.

‘SEÇMEN EN HALİS ÖLÇÜTTÜR’

Ülke gündeminin uzun zamandır seçim olduğunu belirten Akşener, “Bu gündem Türkiye’yi çok yordu. Aylardır seçimin gölgesinde kalan ve birikmiş birçok sorunumuz var. Bunların başında da ne yazık ki ekonomi geliyor. İşte bu yüzden şimdi artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme, çözüm üretme zamanı geldi. Biz de milletimizin bizlere verdiği muhalefet görevini bugüne kadar olduğu gibi yine aynı düsturla, aynı ciddiyetle, ‘seçmen velinimettir’ anlayışıyla yürüteceğiz. Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Çünkü millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Nitekim milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır. İYİ Parti olarak bunu hakkıyla yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca milletimizin hiçbir mensubu seçim sonuçları üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın bir yenilmişlik ya da kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin. Çünkü eğer ki demokrasiye inanıyorsak seçimlerin demokrasilerdeki en temel gösterge olduğunu da unutmamalıyız” dedi.

‘BİZ HALA BURADAYIZ’

Akşener, demokrasilerde hür iradeyle sandığa atılmış seçmen oyunun sonuçlarının tartışılamayacağına vurgu yaparak, “Bir irade ortaya konduğunda ‘bana niye yok, niye ona oy verdin’ deme hakkı hiç kimsede yoktur, olamaz. Dolayısıyla millet iradesi elbette başımızın tacıdır. Bu nedenle de biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Sözlerimizin arkasında, milletimizin talepleri ve istekleri dışında hiçbir gücün, hırsın veya şahsi ihtirasın bulunmasına müsaade etmedik. Ve bu sebeple de zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık, pek çok bedel ödedik. Bugünden sonra da yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Milletimizin geleceğine yönelik hiçbir korkunun esiri olmasına da izin vermeyeceğiz. Şunu asla unutmayın ki biz hala buradayız, İYİ Parti ve İYİ Parti’nin mensupları burada, Mecliste, Türkiye’de. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik bir hukuk devleti olma vasfının gereğince biz de üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye, milletimiz bize destek olduğu sürece devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘SAYIN ERDOĞAN’I TEBRİK EDERİM’

Seçim sonucunun hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik eden Akşener, “Bu vesileyle Sayın Erdoğan’ın da seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden kör etmez. İftiralar, hakaretler havalarda uçuşmaz. Umarım ki kendisine oy vermiş vermemiş, bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi, yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Umarım ki tıpkı bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif bir biçimde yapar. Biz yarından itibaren bu sonuçları bu şekilde yorumlayacağız. Gereken dersleri İYİ Parti olarak çıkaracağız. Her ne kadar Kısıklı’daki konuşması bu çerçevede pek umutlandırmamış olsa da çok üzüldüm. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu büyük bir şevk ve zevkle kendisini alkışlayan bu ülkenin vatandaşlarına yuhalattı. Bu yeni seçilmiş, hemen seçilmiş, oylar daha sandıkta yeni sayılan bir cumhurbaşkanına yakışmaz” dedi.

‘GEREKEN DERSLERİ ÇIKARACAĞIZ’

Akşener, ittifakın devam edip etmeyeceği sorusu üzerine, parti olarak 2018’deki oy ve milletvekili sayısını tekrarladıklarını hatırlatarak, “Yani ne aşağı düştük ne yukarı çıktık. Dolayısıyla bununla ilgili bir mesaj var. Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla beraberce okuyacağız, anlayacağız, derslerimizi çıkaracağız. Millet İttifakı nedir, ne değildir, mevzusu daha sonraki bir mesele. Bu birlikteliğin aslında büyük bir fayda sağladığını, Türkiye açısından önemli bir fayda sağladığını, moralleri yükselttiğini, muhalif seçmeni gördük. Altılı Masa’nın ilerlemesi neticesinde cumhurbaşkanı adaylığı Sayın Kılıçdaroğlu üzerinde kaldı. Ve seçime gidildi. Bu bir döngü” değerlendirmesinde bulundu. (DHA)