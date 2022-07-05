Akşener, Mansur Yavaş ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Kurban Bayramı ziyareti kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı makamında kabul etmiştir” denildi. Akşener’e görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun eşlik etti.

1 saat süren görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı. (DHA)