Akşener mahkemenin Özdağ kararını yorumladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ’ın partiden ihraç edilmesinin, mahkeme kararı ile iptal edilmesine ilişkin, “Anlaşılıyor ki, partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı. Bu çok manidar. Bütün yargı ile işi olan insanlara bu konuda inşallah örnek olur, bu hızlı karar verme işlemi” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kartal’da esnafı ziyaret etti. Burada esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“BU ÇOK MANİDAR”

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın partiden ihraç edildikten sonra mahkeme kararı ile partiye geri dönmesinin ardından yaptığı açıklamalar ile ilgili olarak Akşener, “Anlaşılıyor ki, partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı. Bu çok manidar. Bütün yargı ile işi olan insanlara bu konuda inşallah örnek olur, bu hızlı karar verme işlemi. Diğer taraftan hatırlarsınız, sayın Bahçeli’nin bir hızlı yargılama, çok uzun süre tutuklulukların doğru olmadığına dair bir beyanatı olmuştu.

Demek ki yargı, sayın Bahçeli’nin bu ortaya koyduğu tavrı doğru bulmuş. Ben de kendisine katıldığımı söylemiştim o zaman. Birincisi bu. Ama bu arada partimizde, çok uzun süre dava açılmış, ifadesi alınmamış insanlar var. Ben başta olmak üzere. 5 yıldır benim bir davam var sürüyor, darısı onun başına. İl başkanımızın da kendi kendine bir müracaatı var. Orada da demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş. O soruşturmanın da çok hızlı olabileceğine dair bir örnek bu. Çok ilginç geldi bize. İnşallah bütün yargılamalarda aynı şey olur” dedi.

Sürecin tekrar mı başlayacağı sorusuna ise Akşener, “Onu bilemem” diye yanıt verdi.

“AŞIYI BAKANLAR OLUR, VATANDAŞ BAKAR HALE GELMESİN”

Aşı olup olmayacağı sorusuna ise Akşener, “Aşı olacağız elbette. Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu oldu. Orada bir sorun yok fakat aşı ile ilgili insanlar endişeli. Dolayısıyla vatandaşın aşı olma meselesinin çok açık ve net bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması lazım. Bir şeyi daha sizin araçlığınız ile söyleyeyim. Bakanlar olur, vatandaş bakar hale gelmesin.

Bakın özellikle, esnaf geziyoruz. Çalışanlar toplu taşıma araçları ile geliyor. Fabrikada çalışanlar da aynı şekilde. O vatandaşların behemehal, ücretsiz aşılanması lazım. Aşı konusu çok hassas ve kamuoyuna her bir safhasının anlatılması lazım. Bizim bir hekim milletvekili arkadaşımız dün aramış, kendisine aşı randevusu vermemişler. Bu tür hikayeler duyuyoruz. Sıradan vatandaşlar ne yapacak? ” diye konuştu. (DHA)