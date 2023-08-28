Akşener, kime hizmet etmeye çalışıyor?

Akşener, Afyonkarahisar Kocatepe Zafer Alanı’nda, Büyük Taarruz’un yıldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri, Millet İttifakı ve yaklaşan yerel seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kısacası Millet İttifakı’nın yanlış olduğunu ve yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıkladı.

Yerel seçimlerde tüm partilerin ayrı ayrı seçime girmesi gerektiğini de ekledi.

Konuşmasının bütününe baktığımızda AKP/Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’na söylediklerine baktığımızda eleştirilerin ağırlığı CHP’ye idi.

En başta Akşener’e şunu söylemek isterim.

Bir muhalefet lideri olarak konuşmanızın bütünü, iktidarı değil de ana muhalefeti eleştiriyorsa Kocatepe’ye boşa gitmişsiniz demektir!

İster parti ister dernek olsun Kocatepe’ye, Atatürk’e sahip çıkmak için gidip ardın da Atatürk’ün kurduğu rejimi değiştiren AKP’ye değil de CHP’ye söz söylemek nerden bakarsanız bakın Atatürk’ü istismardan başka bir şey değildir…

Aytun Çıray’ın açıklamaları şimdi daha anlamlı hale gelmiştir.

Her şeyden önce şunu belirtmek isterim.

Akşener’in düşünceleri ile İYİ Parti seçmen çoğunluğunun görüşü aynı değildir.

Çoğunluk, parlamenter rejimden ve Millet İttifakı’nın devamından yanadır.

AKP, muhalefetin tek çatı altında yerel seçime girmesini engellemek için elinden geleni yaptığı bir dönemde, Akşener’in bu yanlış öngörü ile kime hizmet ettiğini artık herkes görmelidir.

Bu açıklamalar ile doğru öngörüden yoksun bir lider olarak tarihe geçmiştir.

Üstelik 28 Mayıs seçimi sonrası morali bozulan muhalif seçmeni, umutsuzluğa itecek açıklamaları bir milliyetçi asla yapmaz…

Diğer yandan Akşener’in bu ve buna benzer yanlış öngörüler yüzünden İYİ Parti tabanı ayrışmaya başlamıştır.

Bu durum ABD ve sadık müttefiki AKP’ye yaramaktadır.

Erdoğan’ın Bahçeli üzerinden Akşener’e yaptığı ittifak çağrısı da bu ayrıştırmayı hızlandırma amaçlıdır.

Akşener’in çıktığı iddia edilen yol da üçüncü yol değildir.

Türkiye’nin önünde iki yol vardır.

Birincisi Atatürk’ün kurduğu rejime dönüş ikincisi ise BOP eşbaşkanlığının kurduğu rejim ile parçalanmaktır.

Üçüncü yol yoktur.

İkincisi için de aslı varken taklidine, ABD dönüp bakmaz!

Atatürk’ten öğrendiğimize göre milliyetçilik dağıtmaz, toparlar.

Bugün ABD ve AKP ile bağı olmayan tüm kesimleri tek çatıda toplamak için mücadele etmek milliyetçiliktir.

CHP ve Kılıçdaroğlu’nun yapmaya çalıştığı da budur.