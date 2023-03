Akşener: Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yalana gerek yok. Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan’a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma” sözlerine “Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir” diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam A Haber – ATV ortak yayınına katıldı. Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in deprem bölgesinde atılan temellere yönelik eleştirilerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bir tane doktor müsveddesi çıkmış konuşuyor. Hayatında acaba senin inşaatla alakan olmuş mu? Biz belediye başkanlığımızda bu inşaatların envaiçeşitlerini yaptık. Hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş, konuşuyor. Hastane temellerimizi küçümsüyor. Hemen Sağlık Bakanımı ve Murat Kurum’u aradım. O da ‘Bazı eksikler olsa bile biz buna müdahale ederiz’ dedi ve müdahale ettiler. Yalana gerek yok. Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan’a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarımız döneminde İstanbul ve İzmir. Bütün bu otoyoldaki atılan adımlara dikkat et. Bu otoyollarda bir fire var mı? Kocaeli’de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Eğer orada bir çürük çarık ortaya koyarsan o ayrı mesele. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu açıklamaya bu gece Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek şöyle yanıt verdi:

“Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir.”

