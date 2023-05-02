Akşener: Eğer ben PKK’lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar’da; “Ben ne şanssız insanım, bu ülkenin en uzun sınır dışı harekatının altında imzası olan tek İçişleri Bakanıyım. PKK ile yapılan mücadelede o imzayı atan benim. Yahu Afyon’da PKK’lıyım Diyarbakır’da faili meçhulcüyüm. Yahu arkadaşlar kafayı mı yediniz? Her yerde aynı adamlar farklı şey söylüyor. Eğer ben PKK’lıysam benim dokunulmazlığım yok, derhal beni tutuklayın şerefsizler, derhal tutuklayın ne işe yarıyorsunuz. Bir PKK’lıya bir teröriste bir haine nasıl tahammül ediyorsunuz tutuklayın beni eğer bu böyle doğruysa. Ya da iftira etmeyin. PKK kanlı bir terör örgütüdür, onunla mücadele etmek herkesin boynunun borcudur, etmeyen haindir. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında bugün Afyonkarahisar’da düzenlenen mitingde konuştu. Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Akşener, konuşmasında şunları dile getirdi:

“YETKİYE, GÜCE, HIRSIZLIĞA, HAKSIZLIĞA DOYMADINIZ ONUN İÇİN DE MİLLETİN İRADESİNDEN KAÇIYORSUNUZ”

“Bir seçime gidiyoruz; seçim seçmen için bayramdır. Siyasetçinin milletinin karşısında tartıldığı, milletinin derdini dinlediği bu dertlere özümler ürettiği ve milletinin tartısına çıktığı demokrasi şölenidir. Biz sanki seçime değil savaşa gidiyoruz. Biri çıkıp diyor ki 14 Mayıs’ta bunlar kazanırsa darbedir. Millet iradesine darbe demek kadar ayıp, ahlaksız bir söz olamaz. Muhterem 21 yıl bu millet seni seçti biz de milletimizin kararına uyduk. Millet bir karar verir bu atla deve değil. Ama yetkiye, güce, hırsızlığa, haksızlığa doymadınız onun için de milletin iradesinden kaçıyorsunuz.

“EĞER BEN PKK’LIYSAM BENİM DOKUNULMAZLIĞIM YOK, DERHAL BENİ TUTUKLAYIN ŞEREFSİZLER NE İŞE YARIYORSUNUZ”

Ben ne şanssız insanım, bu ülkenin en uzun sınır dışı harekatının altında imzası olan tek İçişleri Bakanıyım. PKK ile yapılan mücadelede o imzayı atan benim. Yahu Afyon’da PKK’lıyım Diyarbakır’da faili meçhulcüyüm. Yahu arkadaşlar kafayı mı yediniz? Her yerde aynı adamlar farklı şey söylüyor. Eğer ben PKK’lıysam benim dokunulmazlığım yok, derhal beni tutuklayın şerefsizler, derhal tutuklayın ne işe yarıyorsunuz. Bir PKK’lıya bir teröriste bir haine nasıl tahammül ediyorsunuz tutuklayın beni eğer bu böyle doğruysa. Ya da iftira etmeyin. PKK kanlı bir terör örgütüdür, onunla mücadele etmek herkesin boynunun borcudur, etmeyen haindir. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir.

“EY RECEP BEY, BU ÜLKENİN TEK ADAMISIN SEN NASIL OLUYOR DA NE KATİLİ BULABİLDİN NE AZMETTİRİCİSİNİ BULDUN”

Gaffar Okkan Diyarbakır’da Hizbullah tarafından şehit ediliyor. Bana laf eden çakallar; sağ elinizde Hizbullah var sizin, Gaffar Okkan’ın katilleri ile berabersiniz kime laf ediyorsunuz. Aynı zamanda Sinan (Sinan Ateş) kardeşim katledildi, Başkentin orta yerinde genç bir kadın dul kaldı iki küçük kız çocuğu babasız kaldı. Azmettiriciler belli katiller belli. Ey Recep Bey, bu ülkenin tek adamısın sen nasıl oluyor da ne katili bulabildin ne azmettiricisini buldun. Dayan oğlum 2 hafta kaldı. Burada bulunan bu kişi var ya, azmettiricisini de katilini de yakalanacak ensesinden hesap sorulacak. Muhsin Başkan’ın katlinin sonrasında kim ne yaptı bulunamadı, onların da peşinden gidilip hesabı sorulacaktır.

“BUGÜN KONUŞULANLARA BAKTIĞIMIZ ZAMAN KAFAYI YEMİŞ BİR GRUP TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİMİZ ORTAYA ÇIKTI”

Bugün konuşulanlara baktığımız zaman kafayı yemiş bir grup tarafından yönetildiğimiz ortaya çıktı. Aman ha, ne olur bu arkadaşları bir an evvel emekli edelim. Adam tuhaf evliliklere kafa takmış, onca problem arasında hangi akıl erkekle erkeğin evliliğinin serbest kalacağını düşünür anlayabilmiş değilim. Daha da ileri gitti bu fantezi; erkeklerle hayvanları da evlenmekte serbest bırakacakmışız. İnanmış, dindar, imanı olan bir insan bunları akıl edebilir mi? Çıktı Adalet Bakanı, biz kazanırsak FETÖ’cüler serbest kalacakmış Yahu arkadaş sen gelirdin, anlatırdın, bir FETÖ övgüsü, kitap yazacak gibi… Ne ara sen bizi FETÖ’cü yaptın da kendin FETÖ’cülükten kurtuldun. Açtırma kutuları söyletme kötüleri. Başbakanlık yapmış bir arkadaş, Binali Yıldırım’dan bahsediyorum. İstiklal Marşı’nı kağıttan okuyamadı buna karşılık bizi işgal gücü yaptı.

“18-26 YAŞ GRUBU ARASINDAKİ GENÇLERE İŞ BULUNCAYA KADAR 2 BİN 500 LİRA MAAŞ VERECEĞİZ KOŞULSUZ ŞARTSIZ BUNA EVDE YAŞAYAN KADINLARIMIZ DAHİLDİR”

İlk işimiz hem askeri hastaneleri hem de askeri liseleri açmak olacak. 5’li çeteyi 5’li çete yapanlara da bakacağız. O kâğıtları kim imzaladı, 1 liraya bitecek ihaleyi 11 liraya veren el kim? Hırsızlık tek başına yapılmadı ki bu ülkede, cümbür cemaat cebellezi. Seçimi kazanır kazanmaz; bunun için 1 oy Kemal’e 1 oy Meral’e, Kılıçdaroğlu 13’üncü cumhurbaşkanımız olacak, alkışlarla makamına göndereceğiz. Recep Beyi de nezaketle emekli edeceğiz. Hemen 100 bin öğretmen tayin edeceğiz, bütün köy okullarını yeniden açacağız. Afyon’da hem besicilik hem tarım attaya gitmek üzere. Daha genç arkadaşlarımızın köyde yaşamak isteyip tarım yapmak istiyorlarsa onlara da hemen SSK ya da Bağ-Kur paralarını biz ödeyeceğiz. Havza usulü ekim dikim yaptıracağız, alım, fiyat garantisi vereceğiz, Sanayi tesisi açacağız, gençlerin işsizliğini önleyeceğiz. 18-26 yaş grubu arasındaki gençlere iş buluncaya kadar 2 bin 500 lira maaş vereceğiz koşulsuz şartsız buna evde yaşayan kadınlarımız dahildir. Emekçilere ve emeklilere en az yüzde 50 temmuz ayında zam yapacağız, Türkiye’nin parası var yeter ki çalınmasın, israf yapılmasın.

“TAŞERON SİSTEMİ MAĞDURLARININ MAĞDURİYETİNİ GİDERECEĞİZ”

Kurban Bayramı var önümüzde, geçen sene 5 bin lira olan tek hisse 15 bin lira. Emekli maaşı alan arkadaşlar biz 15’inden, seçimi kazandığımız andan itibaren, ilk ayda gideceksiniz hesaplarınızda 15 bin lira bulacaksınız. Esnaf kardeşlerim, pek çok kredi almak zorunda kaldınız ve ödemeniz mümkün değil, onları yeniden yapılandıracağız. Sadece bir süre faizini ödeyeceksiniz, ödediğiniz kadar tekrar kredi alma hakkınız olacak. Bu 3 harflilerin korunmasından küçük esnafımızı koruyacağız. Taşeron sistemi mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Millet İttifakı iktidarında Türkiye Şeker Kurumu’nu yeniden kuracağız ve ihya edeceğiz. Hepinize istihdam yaratacağız. Bütün özelleştirmeleri gözden geçirip yeniden bakacağız, muhtemelen hem sorunlarını çözeceğiz hem de gereğini yapacağız. Bir şey değişecek her şey değişecek. Hep beraber tarih yazacağız, az kaldı. 1 oy Kemal’e bir oy Meral’e. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet.”

(ANKA)