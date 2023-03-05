Akşener, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen ile görüşecek
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Akşener, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen ile görüşecek

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen’in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştüğünü ve Akşener ile Şen’in istişare amacıyla bir araya geleceğini duyurdu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada, “Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şenin partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir” dedi.

(DHA)

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Akşener, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen ile görüşecek
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