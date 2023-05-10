Akşener: Bu seçimde bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul mitinginde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutfağıyla ilgili açılan pankarta tepki göstererek, “Bilmedikleri bir şey var o mutfakta karılar değil arılar çalışıyor, biz çalışıyoruz biz. Ulan saygısızlar sizi doğuran kim? Saygısız, ahlaksız herifler. O pankartı indirten bir irade olmadı. ‘İndirin ulan şunu aşağıya’ diyen bir Cumhurbaşkanı olmadı. Özellikle kadınlara sesleniyorum bu süpürgelerle hayırlısıyla süpüreceğiz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale’de düzenlenen mitingde yurttaşlara seslendi. İYİ Parti’nin mitingine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Akşener, konuşması esnasında kadınlar tarafından mitinge getirilen çalı süpürgesini de eline alarak, “Süpüreceğiz biz onları” dedi. Akşener ayrıca kadınlar tarafından sahneye atılan yazmaları da boynuna taktı.

Mitingde konuşan Akşener, şunları söyledi:

“Çanakkale geçilmez dediniz, Çanakkale geçilemedi ve Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu. Tarih yazdınız, tarihi değiştirdiniz. Bugün Çanakkale’de, tarihi şehrimizde, Atatürk’ümüzün evlatlarının şehrindeyiz. Özellikle de kadınlarımıza, gençlerimize, erkeklerimize teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza özellikle dedim çünkü kadınlar hiç olmadığı kadar bu dönemde hakarete uğruyorlar. Günlük hayatta uğruyor. Çünkü bizi aşağılayan bir zihniyet iş başında. Bıkmadılar kadınların giyimiyle, kuşamıyla, haliyle, davranışıyla uğraşmaktan. Şakalar bizim üzerimizden, hakaretler bizim üzerimizden.

“BU SÜPÜRGEYLE SÜPÜRECEĞİZ BİZ ONLARI”

Sayın Kılıçdaroğlu, onun mutfaktan yaptığı videoları küçümsemek için, kötülemek için hakaret bile bizim üzerimizden yapılıyor ve Sayın Erdoğan’ın İstanbul mitinginde ‘Karı gibi mutfakta çıkmayan değil arı gibi çalışan lider istiyoruz’ diyorlar. Bakın çok önemli bir şey bu. Bu çok uzun zamandır ince ince bir yoldan bugüne gelindi. Çünkü bir kadına kim kötü davranırsa yanına kar kaldı. Bugün sizinle dertleşmek istiyorum. Mutfakta yemek pişiren, çoluğunu çocuğunu doyuran, eğer etli bir yemek pişirmişse 1 kilo kıymadan altı çeşit yemek yapmaya uğraşan…Bu süpürgeyle süpüreceğiz biz onları. (Mitinge gelen yurttaşların ellerinde taşıdıkları süpürgeleri eline alarak).

“BİLMEDİKLERİ BİR ŞEY VAR O MUTFAKTA KARILAR DEĞİL ARILAR ÇALIŞIYOR BİZ ÇALIŞIYORUZ BİZ. ULAN SAYGISIZLAR SİZİ DOĞURAN KİM? SAYGISIZ, AHLAKSIZ HERİFLER”

Önce Samsun İl Başkan Yardımcısı çıktı dedi ki; ‘Başı açık kadın perdesiz eve benzer, ya kiralıktır ya satılık.’ Ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey olmadı. Sonra Rize Belediye Başkanı dedi ki ‘Ne gerek var çözüm sürecine alalım bir Kürt kadınını ikinci eş olarak bu işi çözelim’ dedi, ona da bir şey olmadı. Pis şakalar, kötü hakaretler bizim üzerimizden. Ama bilmedikleri bir şey var o mutfakta karılar değil arılar çalışıyor biz çalışıyoruz biz. Ulan saygısızlar sizi doğuran kim? Saygısız, ahlaksız herifler. O pankartı indirten bir irade olmadı. ‘İndirin ulan şunu aşağıya’ diyen bir Cumhurbaşkanı olmadı. Özellikle kadınlara sesleniyorum, bu süpürgelerle hayırlısıyla süpüreceğiz.

“BU ŞİRKTİR, ALLAH’A ŞİRK KOŞMAKTIR. RECEP BEY VE ARKADAŞLARI İPİN UCUNU KAÇIRDI”

Kafayı kırdılar. Hiçbir seçime böyle bir rezil dille gitmedik. 30 yıldır aktif politika yapıyorum hiçbir böyle pis, rezil bir dille seçime gitmedik. Türkiye’ye hizmet etmek amaçlı kurulmuş bütün siyasi partilere destek veren seçmen var ise bu meydanda her biri bu ülkenin birinci sınıf şerefli vatandaşıdır. Hangi partiye oy verirse versin. Ama bugün bizi yöneten ve tekrar bu ucube sistemi devam ettirmek için büyük gayret sarf eden bu iktidarın başındaki muhterem sizlere ne diyor biliyor musunuz? İşgalci diyorlar. Başka partilere oy verirseniz siz işgalci, darbeci oluyorsunuz. Daha vahimi var; dinsiz, imansız, kitapsız oluyorsunuz. Bu şirktir, Allah’a şirk koşmaktır. Recep Bey ve arkadaşları ipin ucunu kaçırdı. Gerçekten bu normal bir durum değil.

“İSTİKLAL MARŞI’NI KAĞITTAN OKUYAMADI, ÇAKMA MİLLİYETÇİLER”

Başbakanlık yapmış bir şahıs diyor ki…Yalnız muhterem İstiklal Marşı’nı kağıttan okuyamadı, çakma milliyetçiler. Bunlar bir dönem hepimizi dini olarak iman metrelerle tartıya koymuşlardı. Şimdi de milliyetçilik üzerinden bir tartıya koydular. Bıkmadılar hepimizi tartmaya. Sürekli bir tartma hali ama gelinen noktada bütün bunlar konuşurken senin çocuğun işsiz, buna karşı 5-10 maaş alan asalaklar var bu ülkede. Hiçbir iş yapmadan, yan gelip yatan, pudra şekeri çeken tipler var, haram olsun, zıkkım olsun. Ben bunları konuşmayayım diye, Mansur Bey, Kemal Bey, Ekrem Bey diğer arkadaşlarımız bunları konuşmasın diye hepimizi ‘bir şeyci’ yaptılar.

“SİYASETÇİ SEÇMENE TALİMAT VEREMEZ. PATRON OLAN SİZSİNİZ, SİYASETÇİ DEĞİL”

‘Sinan Ateş’i unutmadık, unutturmayacağız’ yazmış arkadaşlarımız. Sinan Ateş’in katillerini ve azmettiricilerini bulup hesabını soracağız orada şüpheniz olmasın. Bunlar konuşulmasın diye söylenmedik iftira kalmadı. ‘Abdullah Öcalan’ı seçimi kazanırsak serbest bıraktıracakmışız’. Baksana Cumhurbaşkanı ne dedi Recep Bey, ‘Ailesi gidiyor görüşmeye bizim Mehmet gitti yeni’ dedi. Bizim Mehmet kim Apo’nun kardeşi…Akraba olmuşlar bundan haberim yok. Asıl meselenin konuşulmasını engellemek için bizi birbirimize kırdıran cümle kullanılıyor. Bunlara kulaklarınızı kapayacaksınız. Siyasetçinin özelliği şu olmalıdır. Ben 3 yıldır sizin dertlerinizi dinliyorum, onlarla ilgili projeler yapıyoruz. Siyasettin özelliği budur. Siyasetçi seçmene talimat veremez. Patron olan sizsiniz, siyasetçi değil.

“SİZİN ALINLARINIZ KAPKARA, HARAMZADELER”

Asayişten sorumlu bir muhterem diyor ki ‘Biz eğer seçimi kazanırsak erkek erkeğe evliliği serbest bırakacakmışız’. Dahası var, ‘Erkeklerle hayvanların evliliğini serbest bırakacakmışız’. Kafayı yediler. Bir tanesi çıkmış diyor ki ‘Biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız, onlar kazanırsa tertemiz alınlarıyla secdeye alınlarını değdireceklermiş’. Şimdi soruyorum; alınlarınızda temizlik nerede sizin? 5-10 maaşla insan çalıştırıyorsunuz yan gelip yatıyorlar. 82 puan almışlar mülakatta eleniyor, 52 puan almışlar atanıyor. Hak yiyorsunuz, haramın dibine inmişsiniz. Sizin alınlarınız kapkara, haramzadeler.

“HIRSIZLIĞI ENGELLEYECEK OLAN, ÇALMAYACAK, ÇALDIRMAYACAK OLAN 13’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN KILIÇDAROĞLU VE BANA DA BAŞBAKAN MERAL DİYORSUNUZ İYİ PARTİ’YE OY VERİN”

AK Partili kardeşlerime sesleniyorum, Sayın Erdoğan’ı çok sevebilirsiniz çok saygı duyuyorum. Siz AK Parti’yi çok seviyor olabilirsiniz saygı duyuyorum ama bu seçimde mutlaka İYİ Parti’ye ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verin çünkü bu son seçim. Sayın Erdoğan’ın son seçimi. Bu büyük güçle iş başına gelecek bir Cumhurbaşkanının ve kadronun aynısı size karşı nasıl bir tavır alacak düşünün ve bunun önüne geçmek için bu seçimde parlamenter sisteme geçme sözü veren ve çok hızlı bir şekilde demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaletin bağımsızlığını getirecek olan, hırsızlığı engelleyecek olan, çalmayacak, çaldırmayacak olan 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ve bana da Başbakan Meral diyorsunuz İYİ Parti’ye oy verin.

Bu seçimi Millet İttifakı olarak alacağız, 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu olacak, ben de Başbakan olacağım. Dolayısıyla bir oy Kemal’e bir oy Meral’e. Kazanır kazanmaz 100 bin öğretmen atayacağız, 11 bin köy okulunu yeniden açacağız. Ziraat mühendisi, öğretmen, veteriner tayin edeceğiz. Ev kadınlarına, dar gelirli ailelerin kadınlarına, 18-26 yaş grubundaki gençlerimize 2023’ün parasıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız.” (ANKA)