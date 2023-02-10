Akşener: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman Besni’deki depremzedeleri barındıkları okulda ziyaret etti. Akşener, bir vatandaşa; “Biz neyi öğrendik öğretmen okullarında? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bugün o…” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman’ın Besni ilçesinde depremden etkilenen vatandaşları, barındıkları Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi’nde ziyaret etti. Akşener, depremzedeleri tek tek dinleri, geçmiş olsun diledi.

Akşener, burada bir vatandaşa; “Biz neyi öğrendik öğretmen okullarında? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bugün o…” dedi. Bir başka depremzede ise, “Bir tane bile yardım gelmedi, bir tane bile” diye konuştu. (ANKA)