Akşener: Ben de ‘ahmak’ dedim, buyur birader

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Bostancı-Dudullu Metrosu’nun açılış töreninde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arkasında İstanbulluların iradesinin olduğunu belirterek, “13 bin 500 oy farkını halledemediler, seçimi iptal ettiler. Sonra güzelim İstanbullu, 23 Haziran’da tam 805 bin farkla yeniden seçti. Ahmaklığa bakın. 13 bin 500 farkla seçilmiş belediye başkanı ile 805 bin farkla seçilmiş bir belediye başkanının gücü arasındaki farkı fark etmeyen ahmaklara bakın. Ondan sonra da ahmaklıklara ‘ahmaklık’ denildiği zaman kızıyorlar. Hadi, benim dokunulmazlığım yok. Ben de ‘ahmak’ dedim. Bekleriz, buyur birader” dedi.

İBB tarafından yapılan Bostancı-Dudullu Metrosu bugün törenle hizmete girdi. Açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Meral Akşener, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“HADİ, BENİM DOKUNULMAZLIĞIM YOK. BEN DE ‘AHMAK’ DEDİM. BEKLERİZ, BUYUR BİRADER”

“Umarım bu iradenizi, bu soğuğa rağmen burada oluşunuzu bazıları görür. Bugün burada bir açılış için beraberiz ama normal bir açılış değil. Bu açılışlara gıcık olunduğu için arkadaşımıza yasak geliyor. ‘İstanbul gibi bir şehri nasıl alırlar’ dendi. Bu abidik gubidiklere hazır olmalıymışız, ama tedbirini almalıymışız. Tedbir alınca ne oluyormuş? Abiler gıcık oluyormuş, yere yapışıyormuş. 13 bin 500 oy farkını halledemediler, seçimi iptal ettiler. Sonra güzelim İstanbullu, 23 Haziran’da tam 805 bin farkla yeniden seçti. Ahmaklığa bakın. 13 bin 500 farkla seçilmiş belediye başkanı ile 805 bin farkla seçilmiş bir belediye başkanının gücü arasındaki farkı fark etmeyen ahmaklara bakın. Ondan sonra da ahmaklıklara ‘ahmaklık’ denildiği zaman kızıyorlar. Hadi, benim dokunulmazlığım yok. Ben de ‘ahmak’ dedim. Bekleriz, buyur birader.

“EKREM İMAMOĞLU’NUN ARKASINDA, GÖRÜŞÜMÜZ NE OLURSA OLSUN MUTLAKA DURACAĞIZ”

Darbe dönemlerinde, sonrasında dahi yargının bu derece emir eri olduğu, o cübbelere düğmelerin dikildiği bir döneme hiç rastlamadık. Kazanmak zorundayız. Yargının bağımsız, korkusuz, objektif, tarafsız olabilmesi için kazanmak zorundaymışız. Elbette kazanacağız. Ekrem Başkan üzerinden hepimizin iradesi test ediliyor. Buradaki tavrımıza, milletimizin iradesine göre, sonrasına bir yol, yolculuk başlayacak. Bir İstanbullu, oy vermiş bir insan olarak diyorum ki eğer biz İmamoğlu’nu verirsek, bu haksız, hukuksuz kararla mücadele etmezsek, bu hizmetlere duyulan öfkenin neticesinde bu belediye başkanlarımızın çalışmalarının önüne geçmek için her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yapanların karşısında dimdik duramazsak yuh olsun hepimize. Bunu yapacağız. Biz hukuksuzluklara boyun eğersek yuh olsun bizim nesle. Öncelikle Ekrem İmamoğlu’nun arkasında, görüşümüz ne olursa olsun mutlaka duracağız.

“SENİ VERİRSEK BUNLARA TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ DE VERMİŞ OLURUZ”

Bunun böyle olduğunu 150 günde 190 projenin hayata geçmesinde görün. Dendi ki ‘Bunlar hiçbir şey yapmaz. İş başına geldiklerinde hak, hukuk ortadan kalkacak, yapılan sosyal belediyecilik ortadan kalkacak, siz aç kalacaksınız’ dendi. 100 bin eve süt gidiyor, 400 bine yakın aileye yardım yapılıyor. Gürültüyle erzak götürüp fotoğraf çektirmek yerine resmi kimsenin bilemediği kartlar görüyorum. Et alamayan evlere o kartlar sayesinde et giriyor, ısınamayan evlere doğal gaz yardımı gidiyor. Bunları yaptığınız için bugün sen gittin gümbürtüye ama gitmeyeceksin, söz olsun gitmeyeceksin. Burası arkanda, Altılı Masa’nın tamamı arkanda. Seni verirsek Muhittin Böcek’i de Ankara’yı da; bunlara Türkiye’nin geleceğini de vermiş oluruz. Atatürk’ümüzün dediği gibi, geldikleri gibi gidecekler.”

(ANKA)