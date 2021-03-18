Akşener AKP’li Cumhurbaşkanı’nı tebrik etti!..

AKP’li Cumhurbaşkanı geçenlerde “İnsan Hakları Eylem Planı” açıkladı…

Gerçekten çok güzel, çok kapsamlı, Erdoğan’ın sözleriyle “9 amaç, 11 ilke, 50 hedef, 393 de faaliyet içeren” bir eylem planı… Tıpkı, 1982 Anayasası’nın “Temel Haklar ve Ödevler” bölümünde yer alan metin gibi!..

“Nasıl yani?” diyen yurttaşlar, bi zahmet yürürlükteki anayasayı okurlarsa, açıklanan “Eylem Planı” ile hiçbir fark bulunmadığını görecekler! Örneğin ilk maddeye bakalım:

–İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar, devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir.

1215’de İngiltere Kralı Küçük John ile senyörler arasında imza edilen Magna Carta’dan bu yana geçen 800 küsur yıllık süreç içinde birçok metinde yer alan, sürekli gelişen, gizli saklısı kalmayan bir madde!..

İktidarda 19. yılını süren AKP iktidarının başındaki kişi, sanki yeni iktidara gelmiş ve yepyeni bir beyanname ile halkın karşısına çıkmış ve önceki iktidarın tarumar ettiği insan haklarını yeniden oluşturmuşçasına ilan ettiği metni acaba sürüsüne bereket danışmanlarına danıştı mı? Şayet danıştıysa, bir tanesi bile çıkıp, “Bunların tümü zaten mevcut anayasada mevcut efendim” demedi mi?..

Mesela, İYİ Parti lideri Meral Akşener, bu metin açıklandıktan hemen sonra aynen şu açıklamayı yaptı:

–Erdoğan’ı tebrik ediyorum; biraz daha gayret ederse demokrasiyi ve güçler ayrılığı ilkesini de keşfedebilir!..

Eylem planı daha başında kağıt üstünde kaldı!

Tabii, bir de bu eylem planı açıklandıktan sonra kısacık sürede yaşananlar var…

Örneğin daha önce gazeteciler 4-5 kişinin saldırısına uğrardı, bu kez bir gazeteci Levent Gültekin, 25 kişinin birden saldırısına uğradı!

Kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü’nü cop, biber gazı ve sabahın köründe evlerinde gözaltına alınarak kutladı!

Daha dün arkadaşlarının mahkemesini izlemek, destek olmak için Çağlayan Adliyesi’ne giden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kaldı!

TBMM’de, tıpkı AKP Genel Başkanı’nın söylediği gibi “eller inip kalkıyor”, milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılıyor!

İlk olarak HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği biraz önce düşürüldü. Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu için verdiği karar emsal olarak kabul edilmedi!

Gazeteciler, belediye başkanları, demokratik kitle kuruluşlarının temsilcileri günlerinin önemli bölümünü ya duruşmalarda ya soruşturmalarda geçiriyor!..

Baktılar, kağıt üzerinde “epey fiyakalı” görünen İnsan Hakları Eylen Planı hiç de inandırıcı olmadı, “O halde bir Ekonomik Reform Paketi verelim” dediler…

–Dediklerini de yaptılar!

Yılda 1.2 ekonomi reformu paketi!..

23. Ekonomi reformu bizzat AKP Genel Başkanı tarafından açıklandı!..

Bu iktidarın görevde olduğu yıl sayısına böldüğünüzde her yıl başına 1.2 reform paketi düşüyor!.. Tabii, özellikle son 5 yıl içinde elinizi sallasanız, Merkez Bankası Başkanı, TÜİK Başkanı, ve reforma çarpıyor!..

Neyse, bu en yeni reformda AKP Genel Başkanı önceliği, 850 bin esnafa vergi muafiyetine verdi. Ancak ana muhalefet partisi sözcüsü, buna “Dağ fare doğurdu” diyerek karşı çıktı ve oyunu şöyle gözler önüne serdi:

–Bu yılın bütçesinde basit usul vergi tahsilatı hedefi 228 milyon 883 bin lira. Bunu 850 bin esnafa pay edersek esnaf başına yılda 269 lira eder. Güne bölersek, günde 74 kuruş yapar. Yani esnafa müjde diye verdikleri yarım ekmek parası bile değil!

Ehh, bu durumda “şaka” sözcüğü bile hafif kalır, “Esnafın aklıyla alay ediliyor” denilebilir! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, durumu şöyle özetledi:

–Allah aşkına bu pakette “İşsize iş bulacağız” diye bir cümle var mı? Yok! Peki saraylarla ilgili tek cümle tasarruf var mı? Yok! Hadi onlardan da vazgeçtik, Beşli Çete’ye dünyanın parasını ödüyoruz, oradan bir tasarruf var mı? Oradan da yok!

Sahiden ne var bu pakette? O yok, bu da yok, şu hiç yok, öbürü maalesef yok!

–24’üncü paket müjdesi olmasın!..