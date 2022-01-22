Aksaray’da yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

Aksaray’da yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü şarampole düştü. Kazada, 4 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunun Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Ağrıdan Muğlanın Bodrum ilçesine giden Naif Yeşilkaya (36) yönetimindeki 04 AAG 017 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada, otobüste bulunan 33 yolcudan 4ü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yolcular ise polis, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından çevredeki dinlenme tesislerine götürüldü.

Otobüsün ikinci şoförü İshak Demir ise, Ağrıdan Bodruma 35 yolcu ve 3 mürettebat ile giderken, buzlanmadan dolayı otobüs kaydı, kazanın sebebi bu diye konuştu.

Yolculardan Gizem Kopan, Kızım ile birlikte uyuyorduk. Bir anda şiddetli bir gürültü oldu, korkudan bağırdım dedi.

Yolculardan Selahattin Dayıoğlu da, Otobüs giderken bir anda bir sallanma oldu ve ben koltuktan koridora düştüm. Allahtan otobüs devrilmedi. Ben sadece bunu hatırlıyorum ve başka bir şey hatırlamıyorum ifadelerini kullandı. (DHA)