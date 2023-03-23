Aksaray’da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Aksaray’da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. (37) ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. (43) yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (AA)

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