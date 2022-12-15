Aksaray Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi alacak

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Aksaray Üniversitesi’ne 11 Araştırma Görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un 31.maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi :30.12.2022

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