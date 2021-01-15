‘Aksaray malaklısı’ almak isteyenlere, 6 ay sonra için gün veriliyor

‘Aksaray malaklısı’ adıyla bilinen, büyük kafatası, sarkık dudağı ve heybeti ile dikkat çeken çoban köpeği yavrularına sahip olmak isteyenler, yoğun talep nedeniyle 6 ay beklemek zorunda kalıyor.

Yavru köpekler 4- 6 bin, büyükleri ise 30- 70 bin lira fiyatlarla satılıyor. Aksaray ve Sivas valileri arasındaki atışmanın ardından taleplerin artığını belirten Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, bu yıl 700 ‘malaklı’ köpeği sattıklarını söyledi.

Aksaray bölgesinde, yöresel olarak sarkık olan dudağa ‘malaklı’ dendiği için bu köpekler de ‘Aksaray malaklısı’ olarak adlandırılıyor. 80- 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor, 2 ayağının üstünde durduğunda ise 1 metre 70 santimetreye kadar yüksekliyor.

İriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen ‘Aksaray malaklısı’, Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatname’sinde “Anadolu’da bir ‘aslan’ gördüm” diye geçiyor, bu nedenle bazı yörelerde ‘Anadolu aslanı’ olarak da adlandırılabiliyor.

VALİLERİN ATIŞMASI

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, geçen yıl eylül ayında cüssesi ve boyuyla dikkat çeken, ‘Aksaray malaklısı’ olarak bilinen çoban köpeğinin ‘Anadolu aslanı’ olduğu şeklinde sosyal medyada paylaşımda bulununca Kangal köpeğiyle ünlü Sivasın Valisi Salih Ayhan ile karşı karşıya geldi. Valiler arasında gülümseten atışma yaşandı. Bu atışmanın ardından ‘malaklı’ köpeğine artan ilgi devam etti.

SATIŞLARINDA 2 KAT ARTIŞ

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı Tıpırdamaz, ‘malaklı’ köpeklerinin çiftliklerde üremesinin sağlanıp, yetiştirildiğini belirtti. 2019 yılında 300- 400 köpek satıldığını kaydeden Tıpırdamaz, Aksaray ve Sivas valileri arasında atışmanın ardından satışlarının neredeyse 2 kat artığını belirtti. Tıpırdamaz, 2019 yılında 300 ile 400 köpeği Türkiye ve yurt dışına gönderirken, 2020 yılında bu rakam 700ü buldu.

Bu yıl ise yine bereketli bir yıl geçirmeyi arzu ediyoruz. Sivas ve Aksaray valileri arasındaki aslan atışması sonrası yavru köpeklere talep patlaması yaşandı. Yavru köpeklerde üretim var ama talepleri karşılayamıyoruz. Yoğun talep üzerine 6 ay sonraya doğacak yavru köpek siparişleri almaya başladık. Talebin bir nedeni ise pandemi dönemi nedeniyle insanlar artık villa veya müstakil evlere yöneldi. Bu kişiler aşırı derecede malaklı talep ediyor” dedi.

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇOBAN KÖBEĞİDİR’

‘Malaklı’ köpeğinin cüssesi nedeniyle dünyanın en büyük çoban köpeği olabileceğini belirten Tıpırdamaz, Fiziki olarak omuz başı 85 ile 90 santim. Kilo olarak ise 85 ile 90 kilo arasında değişiyor. Malaklının bütün özellikleri kafa yapısında toplanıyor. Göz yapısı, burun kırığı, ağız uzunluğu ve alt ve üst dudağının malağı vardır. Bunun yanında kafasına göre büyük kulaklı ve gerdanı vardır. Malaklılara Türkiyenin 81 ilinden büyük talep var. Bunun en büyük sebebi fiziki olarak, dünyadaki en büyük çoban köpeği olmasıdır diye konuştu.

70 BİN LARAYA KADAR SATILIYOR

Malaklı üreticisi Emrah Dağdaş da geçen yıl ürettiği yavru köpeklerinin tamamını sattığını belirtti. Dağdaş, Bu yıl da yoğun talep var. 4 aylık 2 tane kendimize damızlık ayırdığımız yavrunun tanesine 18 bin lira verdiler. Biz de damızlık olduğu için vermedik. Elimizdeki erkek köpeklere ise bir otomobil parası 60 ile 70 bin lira veriyorlar. Ama biz vermiyoruz. Şu anda 5 tane dişi köpeğimizin tamamı gebe ve bunlardan doğacak yavruların tamamı satıldı. Yavru köpek almak isteyenlere 6 ay sonrasına gün vermeye başladık dedi. (DHA)