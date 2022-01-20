Akrep Nalan’dan Sezen Aksu’ya: Bugün seni lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin!

Bodrum’da yaşayan sanatçı Akrep Nalan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 5 yıl önce yazdığı şarkı sözleri nedeniyle iktidar yanlıları tarafından hedefe konulan Sezen Aksu’ya sitem etti. Akrep Nalan “O günlerde evet diyordun, bugün seni lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin” dedi.

Bodrum’da yaşayan Akrep Nalan isimli sanatçı Nalan Açın, 5 yıl önce yazdığı şarkı sözleri nedeniyle hakkında linç kampanyası başlatılan Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu’ya seslendi.

Akrep Nalan Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Ah Sezen Aksu. 2010 referandumunda yüksek sesle ‘Evet’ diyeceğini ifade ederken, bizim gibi ‘Hayır’ diyenlere, ‘İki cihanda da lekelisiniz’ derken bugün seni o lekelilerin koruyacağını nereden bilecektin” diye yazdı.

Akrep Nalan’ın paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

Sezen Aksu’nun iktidar yanlıları tarafından hedefe konulmasının sebebi, 2017’de çıkardığı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısı…

5 yıl önce piyasaya çıkan şarkının sözlerinde “Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…” ifadesinin geçtiğini söyleyen iktidar yanlıları, bunun dine hakaret olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil etiketi ile kampanya başlatıldı.

Sezen Aksu’ya yönelik hedef gösterme ve tehditler, Diyanet’in de isim vermeden yaptığı “Saygısızlık” açıklamasının ardından ‘eylem’e dönüştü.

Milli Beka Hareketi, Aksu’yu, Beykoz’daki evinin önünde ‘protesto’ etti. 20 kişilik grup adına konuşan Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Bazı sözde sanatçılar sanat yaptığını zannederek milli ve manevi damarları tıkamak, dini değerlere hakaret etmek için birbirleriyle yarış içine girdi” dedi.

Ankara’da ise aralarında avukat Mikail Yılmaz’ın da bulunduğu bir grup Aksu hakkında “dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama” suçundan suç duyurusunda bulundu.

‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısı dolayısıyla iktidar yanlılarınca hedef alınan Sezen Aksu’ya siyaset, sanat çevreleriyle, vatandaşlardan da destek geldi.