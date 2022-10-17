Akrabalar kavga etti, mahalle bakkalı öldü
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Akrabalar kavga etti, mahalle bakkalı öldü

İzmir’in Konak ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle açtığı ateşle mahalle bakkalını öldüren şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 Ekim’de Mehtap Mahallesi’nde akrabalar arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateşle bakkal Ufuk Tıkız’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı R.Ç’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mehtap Mahallesi’ndeki bir evde, 15 Ekim’de, R.Ç. ile eşi arasında tartışma çıkmış, kadının akrabası N.Ö, çiftin arasındaki kavgayı ayırmaya çalışmıştı. Daha sonra R.Ç’nin pompalı tüfekle kovaladığı N.Ö, mahalledeki bakkala sığınmıştı. Açılan ateş sonucu bakkal Ufuk Tıkız yaşamını yitirmiş, şüpheli R.Ç, gözaltına alınmıştı. (AA)

 

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