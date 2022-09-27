AKP’yi 20 yıl ayakta tutan faktör

Türkiye’nin 1990’lı yıllarda yaşadığı tehlike, 28 Şubat kararları ile doğru analiz edilmişti.

2000’li yıllara geldiğimizde ise tehlike değişmişti ancak fark edilemedi.

1990’lı yıllarda rejimi siyasal İslam/şeriat tehdit ederken 2000’li yıllarda ise etnik ve dinsel temelde parçalanma tehdidi ortaya çıktı.

2000’li yıllarda AKP iktidar olurken dönemin başbakanı Erdoğan 2003 yılında Antalya’da bir toplantıda gündeme düşen “Üzerimizdeki Milli Görüş gömleğini çıkardık” sözü ile siyasal İslamdan ayrıldıklarını açıklamıştı. Burası çok önemliydi ancak kimse kulak vermedi.

Çünkü aynı yıl içinde ABD’nin gerek resmi kurumlarının gerekse düşünce kuruluşlarının raporlarına bakıldığında önemli bir analiz ve uygulama yer alıyordu.

ABD’nin dünyada kurduğu sistemle uyumlu, işbirliği içinde olan bir İslam dünyasını tercih ettiği ve en uygun kesimin de “ılımlı İslamcılar” olduğu ifade ediliyordu.

Radikal, Siyasal, gelenekçi İslam ve laiklik yanlısı sol ve milliyetçi yapıların desteklenmemesi gerektiği de açıkça raporlarda yer almıştı.

Bir yandan siyasal İslamcıların, toplumda ortak düşman olarak tanınmasını diğer yandan da sol ve milliyetçi yapıların, ABD karşıtı ittifaklarda yer almasını engellemek gerektiği yazıyordu!

Cumhuriyetçi, Atatürkçü, demokrat, sol, siyasal İslam, milliyetçi bir araya gelmemeli diyordu! Yani CHP, İP ve SP’nin oluşturduğu Millet İttifakı gibi yapılar sakın oluşmasın diyordu.

AKP’yi kuranlar iktidara gitmenin yolunu, gömlek değiştirmek olduğunu anlamış ve ABD’nin diktiği “ılımlı İslam” gömleğini giymişti.

“Ben Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanıyım” demesine rağmen bu farkı kimse göremedi.

Ne yazık ki herkes iktidarı, 28 Şubat öncesi iktidarın devamı zannederek muhalefet yaptı.

Hal böyle olunca iktidar; milliyetçi, mukaddesatçı ve İslami bir rejim isteyen iktidar olarak algılanmaya devam etti. Ne yazık ki hala öyle zannediliyor…

İran’da başlayan iç kargaşa ile birlikte hafızalara yer etmiş bu yanlış analiz yine iktidarın ve ABD’nin elini güçlendirir oldu.

ABD’nin hizmetindeki ılımlı İslamcılar ile İslam dünyasının diğer kesimlerinin birbirinden ayırt edilemez olması sonucu, ABD laik bir ülke istemez dolayısıyla İran’ın arkasında ABD var algısı öne çıkarılır oldu.

Diğer yandan iktidar; kendi tabanına İran’ın kuzeyi Azerbaycan topraklarıdır ve geri alınmalıdır algısıyla İran’ın parçalanmasına karşı çıkışları engellemekte diğer yandan da sol, demokrat, Cumhuriyetçi kesimi de İran molla rejimi gitmeli, demokrasi ve laiklik gelmeli algısı ile İran’ın parçalanmasına karşı duruşları etkisiz hale getiriyor.

Benzer algı süreci Suriye parçalanırken yaşandı. Muhalefete IŞİD tehlike olarak gösterildi. İktidar kendi tabanına ise Esad’ın laik ve mezhepsel yapısını olumsuz göstererek Suriye’deki operasyonlarda Türk Milleti’nin top yekûn sessiz kalmasını sağlamıştı.

Suriye’deki parçalanma netleşince olay görülmüş ama iş işten geçmişti.

Parçalanan ülkelerde bölücü unsurlar ayrılınca diğer parça bütün kalmaz. Paramparça olurlar. Etraflarında da domino etkisi yaratırlar.

Şimdi de aynı senaryo İran’da gerçekleşiyor.

İran; iç savaş, deprem, sel vb. afetlerle dermansız kalacak ve parçalanacaktır…