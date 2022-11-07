AKP’nin parti ziyaretleri ve milli mutabakat arayışı

AKP, anayasa değişikliği için partileri ziyaret etti.

MHP, CHP başta olmak üzere İyi Parti ve HDP’yi ziyaret eden AKP, ellerinde bir metin, bir dosya olmadan gittiler.

Özellikle HDP ziyaretinin ardından lehte ve aleyhte açıklamalar yapıldı.

AKP MKYK üyesi Miroğlu’nun HDP için yaptığı çağrı kadar yine Cumhur İttifakı’nı destekleyen VP Genel Başkanı Perinçek’in Kandil’e yaptığı çağrı da zamanlama açısından manidardı…

Bu ziyaretleri ve açıklamaları sadece türban için yapılacak anayasa değişikliğine bağlamak doğru değildir.

Bu ziyaretlerin gerçek amacını görmek için AKP’nin açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” programına bakmak gerekiyor.

Erdoğan Türkiye Yüzyılı programını açıklarken kullandığı dil, özellikle öne çıkarılmıştı.

Birlik ve beraberlik, bütünleşme, kucaklaşma, özgürlük gibi kavramlar öne çıkararak konuşan Erdoğan, muhalefete de sataşmamıştı.

AKP’nin kaybettiği oyları ya da ara ara ittifak yaptığı partileri, kurumları, tekrar kazanabilmek için başlattığı en geniş çaplı açılım paketi, Türkiye Yüzyılı programıdır.

Bu paketle bir yandan Millet İttifakı içindeki karmaşayı artırmaya bir yandan da kendisinden kopanları kazanarak seçim gitme hedefi vardır.

Türkiye Yüzyılı programını açıklarken Erdoğan “Gelin, Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nı yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim.” demişti.

“yeni bir milli mutabakat ya da anlaşma, uzlaşma” ne derseniz deyin bu yeni bir anayasa demektir. AKP bu ve bundan sonra da devam edeceği görülen benzer ziyaretlerle sözde yeni anayasa arayışına devam edecektir.

Anayasanın değiştirilemez maddelerini değiştirmeyi hedefleyen iktidar, parlamenter rejime ve üniter yapıya dönüşün önünü tamamen kapatmak istemektedir.

Bu arayışlar sonucu tüm partiler bile uzlaşsa bunu adı ne “milli mutabakat” ne de “milli irade”dir. Milli mutabakat ya da irade olağanüstü şartlarda ortaya çıkar.

Bir devrim, bir işgale karşı verilen ulusal kurtuluş savaşı sonucu ortaya çıkan yapıya, milli irade ya da milli mutabakat denir.

Arkana ABD emperyalizmini alıp emperyalizmi yenerek kurulan rejimi değiştirmeye “milli irade” denmez.

ABD’nin projelerinde görev alana da devrimci hiç denmez!

Bu arayışlar tutmazsa sıra, TBMM’deki dokunulmazlık fezlekelerine gelecektir…