AKP’nin Olağan Büyük Kongresine MHP geniş heyetle katıldı

MHP, AKP 7. Olağan Büyük Kongresi’ne geniş bir heyetle katıldı.

AKP 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulunacağı kongreye, Cumhur İttifakı’ndan Milliyetçi Hareket Partisi’ni temsilen TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MYK Üyesi Nevin Taşlıçay katıldı.

Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da kongrede yer aldı.

Öte yandan kongrede, Ceyhun Çelikten’e ait “İstikamet İstikbal, Tek Kalp, İman Varsa İmkan Vardır” şarkıları çalınırken, kongreyi izlemeye gelen vatandaşlar tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.

(İHA)