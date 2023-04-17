AKP’nin mülteci politikasının yüzde 50+1’e etkisi!

AKP; Nisan’ın başından beri Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki Süleymaniye’ye yoğunlaştı.

14 Nisan 2023 tarihli İran’ın Mehrnews adlı haber ajansında, Türkiye’nin insansız hava araçları ile düzenlediği operasyon sonucu bir SDG’li komutanın öldüğü haberi yer aldı.

Ertesin günde yine çeşitli basın organlarında, Türkiye’nin bu sefer Süleymaniye’nin Penjwen ilçesinde bir araca yönelik hava operasyonu gerçekleştirdiği yer aldı.

Süleymaniye’deki gelişmeler ile ilgili gerek basında yer alan gerekse medyada güvenlik uzmanı sıfatıyla konuşanlara bakıldığında, terör ile mücadele vurgusu yapılıyor.

Bir yandan da KDP ile KYB arasında sorun olduğu ifade ediliyor.

Oysaki gerçek bu değil!

Erbil merkezli Teba Ajansı’nın 5 Nisan tarihli haberine göre KDP ile KYB arasında varılan anlaşmalar, sorun olmadığının göstergesidir.

Diğer yandan AKP’nin Barzani ile yakınlığı ve BOP’taki işbirliği de bilinen bir gerçektir!

Dolayısıyla AKP, Barzani üzerinden Talabani güçleri ile de temas içindedir.

Suriye’de de durum benzerdir.

Suriye’de: bir yanda İran bir yanda ABD, İsrail, Türkiye, eğitip donattığımız Suriye Milli Ordusu ve SDG vardır.

BOP, gözümüzün önünde devam etmektedir.

AKP’nin seçim çalışmalarının görünen yüzü, seçim beyannamesidir.

Seçimin seyrini ise görünmeyen yüzü belirliyecektir.

Hemen her gün seçim ile ilgili anketler yayınlanıyor ve kararsız seçmen üzerinden analizler yapılıyor.

Ancak seçimin kaderini belirleyecek seçmen kitlesi sadece kararsızlar değildir.

Türkiye’ye “düzenli ve kalıcı” olarak dünyanın dört bir yanından sözde mülteci adıyla getirilen, vatandaş yapılan kitle esas belirleyici olacaktır.

Tüik verileri ve YSK’nin yurtdışı doğumlu seçmen listelerinde yer alan 1,3 milyon kişinin hepsinin mülteci olmadığı bilgisi basına verilmişti.

Ancak Tüik başta olmak üzere birçok kurumun güvenirliğin de kalmadığı bir gerçektir.

Üstelik İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, Aralık 2017 ve Ocak 2020 tarihli “Ad Soyad Değişikliği” genelgesinden mülteciler yararlanamaz diye bir madde göremedim.

AKP yasal süreçlerini tamamlayan bu seçmen kitlesinin kendisine oy vereceğini hesap etmektedir.

Hatta yerel seçimlerde sadece oturma ve çalışma izni alan yabancıların da oy kullanmasında yasal bir engel olmadığını da hatırlatmak isterim.

Hani sözde mülteciler, il il, ilçe ilçe yerleştiriliyor ya bunu da şimdiden yerel seçimler için not etmiş olalım!

İktidar % 50+1’e, Türkiye’nin demografik yapısını değiştirmek için “düzenli ve kalıcı” olarak getirilen sözde mülteciler üzerinden ulaşmayı hedefliyor.

Ulaşmaması durumda ise Irak başta olmak üzere bölgede sıcak gelişmeler devreye girecektir…