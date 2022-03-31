AKP’nin iki numarasından ekonomik kriz itirafı
Haberler Gündem

AKP’nin iki numarasından ekonomik kriz itirafı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Maalesef hayat standartlarını olumsuz yönde etkileyen birtakım gelişmeleri hep beraber yaşadık, yaşıyoruz” dedi.

Batman’da bir konferansa katılan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin cari açığının ciddi şekilde makul seviyelere geldiğini söyledi. Ekonomik krize de değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

ENFLASYON, HAYAT PAHALILIĞI…

“Türkiye büyük bir ihracat çıkışı yakalamış oldu. Tabii ki; bu arada diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de başta enflasyon, hayat pahalılığı olmak üzere üretim maliyetlerindeki artışlar, vatandaşlarımızın günlük hayatını etkiledi. Maalesef hayat standartlarını olumsuz yönde etkileyen birtakım gelişmeleri hep beraber yaşadık, yaşıyoruz.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik personeller alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik personeller alacak

Telefonunu uzatıp ambulansı arayın dedi, öldü

Telefonunu uzatıp ambulansı arayın dedi, öldü

AKP’nin iki numarasından ekonomik kriz itirafı
Gündem