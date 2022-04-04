AKP’nin foyasını ortaya çıkaran konuşma…

“Büyük lokma ye, büyük konuşma” derler…

Bu söz sanki AKP için söylenmiş…

Neden mi?

Yıllardan bu yana İsmet İnönü ve Bülent Ecevit’i, o günkü koşulları hiç anlatmadan “yokluğun ve kıtlığın sorumlusu” olarak gösterip demagoji yaptılar; şu an yönettikleri Türkiye’de ise neredeyse kuyruğa girmeden alınabilecek temel bir gıda maddesi kalmadı. Ekmek kuyrukları yağ kuyruklarıyla, şeker kuyrukları mazot kuyruklarıyla çakışıyor.

‘YERLİ VE MİLLİ’ DEMAGOJİSİ

Ya yıllardır yaptıkları içi boş “yerlilik ve millilik” edebiyatına ne demeli? Kendilerini ‘yerli ve milli’ muhalefeti ise “gayri milli” ilan eden AKP’nin bu sözlerinin hiçbir kıymet-i harbiyesi olmadığını Recep Tayyip Erdoğan’a aşkla bağlı olduğunu söyleyen iş insanı AKP’li Ethem Sancak bir çırpıda gösterdi.

Ethem Sancak, herhangi biri değil…

Sancak, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, meşhur Siirt seçimlerinden beri birlikte hareket ediyor. AKP döneminde servetine servet katan isimlerin başında geliyor. Sancak, ayrıca iki dönem AKP’de üst düzey görevlerde bulundu. Dolayısıyla; söyledikleri partisini ‘siyaseten’ bağlayacak bir durumda…

NELER DEMİŞ NELER…

Sancak, birkaç gün önce Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen bir panelde konuştu ve ilginç sözler sarf etti. AKP’nin önemli ismi Sancak, Gazete Duvar’da yayımlanan ses kaydına göre, “AKP’yi iktidara ABD getirdi. Ne var bunda… Biz de vesayet rejimine karşı mücadele verdik” diyor.

Sancak’ın ‘vesayet’ten kastı; tamamı kumpas olan Ergenekon ve Balyoz davaları…

ABD, zaten FETÖ’yü de bu davaların açılabilmesi ve istediklerini yaptırabilmesi için AKP’ye iliştirmişti… AKP’li Abdullah Gül ve Ali Babacan da bu kumpasların en ateşli savunucularıydı.

‘BOP’ DENİLİNCE…

Sancak’ın tarihi bir itirafı da “Recep Tayyip Erdoğan, BOP eş başkanıdır” sözleri…

BOP’un ne anlama geldiğini, kan gölüne çevrilen Suriye, Irak, Libya ve Filistin’den biliyoruz…

“NATO KANSERİNİ YENMELİYİZ”

Sancak’ın tarihi itirafları bunlarla sınırlı değil…

AKP’li Sancak, kendisini ortamın şehvetine kaptırmış olacak ki; hızını alamıyor ve şöyle konuşuyor: “Aslında Türkiye NATO ve Batı ile sürekli savaş halinde. Şimdi NATO’ya girdik ve 70 yıldır NATO’nun bekçisiyiz. NATO’nun bütün 70 yılı boyunca bu ülkeye verdiği tek bir katkı var mı? Tabanca yapmamıza izin vermediler. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanserdir. Türkiye kanserini yenmek istiyorsa kanserini yenmelidir. Türkiye NATO’dan çıkmakta geç bile kaldı.”

“İSRAİL’LE BİR SORUNUMUZ YOK”

Ethem Sancak’ın AKP yönetiminin tepkisini çeken sözlerinin devamı ise şöyle: “Tayyip Erdoğan ile Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail ile barıştık. İsrail ile barışan hükümet Esad ile niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraberler.”

Ethem Sancak’a neden kızdılar?

Sancak, Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta, AKP’nin foyasını ortaya çıkarıyor ve 4 önemli konuda tarihe geçecek ifadeler kullanıyor. Zaten AKP’yi çıldırtan da bu…

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çelik çekirdek kadrosu’ içinde yer alan Sancak’ın sözleri, ‘yerli ve milli edebiyatı’nı boşa çıkarıyor, AKP’nin ABD’ye aşkla bağlı olduğunu ortaya koyuyor; İsrail’le hiçbir sorun yaşamadıklarını söylüyor.

Tabii AKP’yi kızdıran ve korkutan sözlerden biri de Sancak’ın NATO’ya ilişkin yorumları… AKP yeminli bir NATO sevdalısıdır. AKP iktidarı, Sancak’ın sözlerinin NATO tarafından ciddiye alınmasından korkuyor.

Kısacası; Sancak’ın 5 dakika içinde dile getirdiği sözler, AKP’nin gerçek yüzünü ortaya koyduğu için parti yönetimi tarafından affedilmiyor. Sancak, farkına varmadan ilüzyonu bozuyor. Oysa ki; AKP Türkiye’yi 20 yıldır siyasi illüzyonla yönetiyor.

Çocuklar için 500 bin TL topladık

Yapılan tüm araştırmalar, ülkemizin gençlerinin yüzde 73’ünün fırsat bulduğu takdirde, yurt dışına gitmek istediğini gösteriyor. Bu, gençlerin büyük çoğunluğunun ülkemizden umudunu kestiğinin göstergesi… Oysa ki; bu ülkenin çocukları ve gençlerine fırsat verilirse, çok şey yapabilirler.

DÜNYAYA AÇILDILAR…

Bunun somut örneklerinden birini kısa adı AREV olan Ardahan Eğitim Vakfı gerçekleştirdi. Başkanlığını iş insanı İlter Avşar’ın yaptığı AREV, her yıl onlarca çocuğa burs veriyor. Burs alan Ardahanlı çocuklar, Robotik Kodlama dalında Türkiye birincisi, dünya çapında düzenlenen ve 350 takım arasında yapılan yarışmada ise dünya onuncusu oldular.

KÜÇÜK KATKILARLA…

Önceki gece, Ardahanlı çocuklar ve gençlerin bu başarıları devam etsin diye bir otelin salonunda buluştuk. Başkan İlter Avşar’ın açılış konuşmasıyla başlayan yemekli toplantıya, FOX TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt, Ardahan Belediye Başkanı CHP’li Faruk Demir, Bakırköy Belediye Başkanı CHP’li Bülent Kerimoğlu, Şişli Belediye Başkanı CHP’li Muammer Keskin, Köprülü Belediye Başkanı AKP’li Yücel Akkoç, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Konfederasyonu Başkanı Saim Atıcı, Göle Kadın Meclisi Başkanı Türkan Deli, Fatih SGK Müdürü Coşkun Bilgin, Gazeteci Çetin Yılmaz, Eğitimci Ali Şirin ve Levent Nayki, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ediz Zeyrek, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Kartal eski Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, iş insanları Sabri Yiğit, Selami Erdoğan, Cemalettin Çırak ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

500 BİN TL’LİK DESTEK

Geceye katılan ve ismini sayamadığım çok sayıda iş insanı, Ardahanlı çocukların daha iyi bir öğrenim olanağına kavuşması için kısa bir süre içinde 500 bin TL burs topladılar. “Kar Taneleri” olarak adlandırılan çocuklarımız, şimdi bu parayla yeni imkanlara sahip olacaklar.

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için siz de küçük katkılar verebilir ve çocuklarımızın umutlarını diri tutmasını sağlayabilirsiniz.