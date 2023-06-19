AKP’nin, elektronik oy kullanma kararını YSK açıkladı!

YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin elektronik oy kullanma sistemine geçmesi için TBMM’ye bir çalışma sunacaklarını söyledi.

Bu açıklama ile sanki devletin bir kurumunun kararı gibi haber yapıldı.

23.03.2022 tarihli https://antalyakorfez.com/haber/53468-elektronik-oy-kullanma-tehlikesi# “Elektronik oy kullanma tehlikesi” başlıklı yazımın bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum!

“Herkes yeni seçim yasası teklifini konuşuyor.

Nasıl oy kullanılacağını ise konuşan yok!

AKP yeni seçim yasası ile beklenenin dışında bir şey getirmedi.

Yok oylar, yok baraj, yok ittifakların şekli derken, aslında cambaza bakın diyor.

Turpun büyüğü heybede!

Ekim 2021’de, basına şöyle bir haber servis edildi. “AKP’de oy verme sisteminin değişmesi gündemde: Zarfsız, elektronik veya parmak iziyle oy kullanma tartışılıyor”

AKP kendi ile ilgili boşa bir haber yapılmasına izin vermez!

Türkiye, kamuoyu oluşturmak için haber yapılmasına artık alışmıştır.

Önce bu tür haberlerle algı operasyonu yapılır sonra da sanki halk istiyormuş gibi kanun değişikliği yapılır.

Cumhuriyet’in son yirmi yılda tasfiyesi ne yazık ki bu şekilde yapılmıştır…

Paketi ikna etmenin yolu zarfsız oy kullanma, zarfla uğraşmayalım zokasını ise herkes yutar!

Turpun büyüğü elektronik oy kullanma meselesidir. Parmak iziyle oy kullanma da elektronik oy kullanmadır kimse kimseyi aldatmasın!

…”

AKP 2021’den beri hazırlığını yaptığı parmak izi ile elektronik oy kullanma sistemini getirmeyi hedefliyor.

Yerel seçimler öncesi yasalaştırmayı başarmanın yollarını arıyorlar!

YSK Başkanı Yener’e açıklatarak birinci adımı attılar!

Muhalif görünen gazetecilere sesleniyorum!

Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, “Türkiye’nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyaç var” dedi.

Yani parlamenter rejimden vazgeçmiş, yeni Türkiye düzenine uymuş, Atatürk’ten ve ilkelerinden vazgeçmiş bir CHP isteniyor.

AKP bunu hedeflerken CHP içindeki tartışmaları körükleyen kim varsa önce neye hizmet ettiğini bir düşünsün.

Somut şartların somut tahlilini yapmak zorundayız!

2023 seçimleri sonuçlarına göre arkasında ABD’nin olduğu tescillenmiş AKP dururken CHP’yi suçlamak halkın gözünde AKP’ye hizmet etmek değil midir?

Gazetecilik her duyduğunu yazmak/söylemek değildir.

Gazetecilik bir adayın kadrolu kalemi olmak da değildir.

Bunu ancak rejimi değiştirilen Türkiye’nin gazetecileri yapar!