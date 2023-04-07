AKP’li Yıldırım ve Çelik, DSP’yi ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Binali Yıldırım, “Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti’ye ilettik” derken, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, “Bu değerli öneriye Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alarak katkılarımızı sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki AK Parti heyeti, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Yıldırım ve Aksakal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler nedeniyle DSP’yi ziyaret ettiklerini belirterek, “Bu seçim çerçevesinde partiler programlarıyla, ittifaklarıyla milletin önüne çıktılar. Millete kendilerini ifade ediyorlar. Demokratik Sol Parti deyince rahmetli Karaoğlan’ı, Ecevit’i anmadan, rahmeti Erbakan hocamızı anmadan gerçekten olmaz. Çünkü onlar bu ülkenin egemenliğinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs’ın fatihleridir. Sayın Genel Başkanın da hem Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını burada kendi Türk bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin en güzel ifadesidir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle yapılan son zirvede Kuzey Kıbrıs’ı Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olarak kabul ettirdik. 780 bin kilometre vatan toprağımızla, Mavi Vatan’da, Kuzey Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumak adına görüşlerimiz, parti programlarımız farklı da olsa tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ilkeleri çerçevesinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu Demokratik Sol Parti’yle bir kez daha teyit etmiş bulunuyoruz” dedi.

‘SEÇİMLERDE YOL YÜRÜYEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ’

Yapılacak olan seçimlerde Türkiye’nin bölgedeki güçlü yapısının devam etmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Seçimlerin Türkiye’nin güçlü yapısının devamıyla emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını öngörüyoruz. Aslında bu bizim öngörümüz de değil, dış çevrelerde ortaya konan bir hakikat. O bakımdan bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti’ye, Sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına ilettik” ifadelerini kullandı.

‘DSP ŞEFFAFLIK İÇİNDE YOLUNA DEVAM EDECEK’

DSP Genel Başkanı Aksakal da AK Parti’li heyetin, Demokratik Sol Parti’nin 38 yıllık siyasi geçmişi ve 3 defa devlet yönetimindeki birikimlerinin yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınması yönündeki görüşlerini kendileriyle paylaştıklarını söyleyerek, “14 Mayıs seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna inanan vatanseverlerle yerli ve milli değerleri kendilerinden bile önde tutanlarla, küresel emperyalizmin tuzağına düşenler ve onların taşeronlarına soyunanların yarıştığı bir seçim olacaktır. Bu süreçte Demokratik Sol Parti, Atatürk’ün yolunda Bülent Ecevit’in ilkeleri ışığında, Türk devletlerine ve Türk milletine hizmet etmek için hiçbir engele takılmadan, ilkeli bir duruşla dürüstlük ve şeffaflık içinde yoluna devam edecektir” diye konuştu.

‘AK PARTİ’YE ZİYARETTE BULUNACAĞIZ’

Aksakal, Demokratik Sol Parti’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması, devlet üzerinde istikrarın bozulmaması, dış mihrakların tertipleriyle Türkiye’de siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacağını söyleyerek, “Atatürk milliyetçiliği, Anayasa’mızın ilk 4 maddesi, genel merkezimizin önünde 38 yıldır sürekli dalgalanan bu Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı, Mavi Vatan, Türk milletinin refah, mutluluk ve güvenliği vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir. Bu vesileyle Sayın Yıldırım ve Sayın Çelik’e bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli öneriye biz de milliyetçi, vatansever, emekten yana sol bir parti olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alarak katkılarımızı sunmak istiyoruz. Görüşümüzü paylaştık. Bugün saat 14.00’te başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Hem dünkü misafirimizin ziyareti hem de bugünkü ziyaretimizin kapsamını başkanlık kurulunda tartışarak ve sizler aracılığıyla halkımızla da paylaşarak sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse AK Parti’ye ziyarette bulunacağız” dedi. (DHA)