AKP’li Yavuz’dan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

AKP’li Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Salı gününe kadar tüm partiler itirazda bulunabilir. Biz ülke genelinde gerekli gördüğümüz yerlerde itirazda bulunuyoruz. Şimdiki sonuçlara göre biz açık ara öndeyiz” dedi.

Oy sayımı devam ederken AKP’den yeni bir açıklama geldi. Kameralar karşısına geçen AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi;

“Herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı sonuçlar. İtirazlar edildiği için AK Parti önde görülüyor deniliyor. Bu doğru değil. Salı gününe kadar tüm partiler YSK’ya itirazda bulunulabilir. Biz de bakıyoruz ve gerekli itirazları ediyoruz. Şimdiki sonuçlara göre biz açık ara öndeyiz.”