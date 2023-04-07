AKP’li Çelik: Uluslararası toplum, İsrail’e karşı net bir tutum almalı
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AKP’li Çelik: Uluslararası toplum, İsrail’e karşı net bir tutum almalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırısını kınayarak, “Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır” dedi.

AK Parti’li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir. Netanyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır” dedi. (DHA)

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