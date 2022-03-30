AKP’den EYT ve asgari ücrete ara zam açıklaması
Haberler Gündem

AKP’den EYT ve asgari ücrete ara zam açıklaması

AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge düzenlemesinin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücrette ara zam durumunun da ele alınacağını söyledi.

AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge düzenlemesinin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücrette ara zam durumunun da ele alınacağını söyledi.

Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP’li Akbaşoğlu’ndan EYT ve asgari ücrete ara zam açıklaması

Akbaşoğlu, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağına ilişkin soruya “O konuyla ilgili çalışmalarımız var, devam ediyor” yanıtını verdi.

“TEMMUZ’A KADAR ÇIKARACAĞIZ”

Akbaşoğlu, “3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT’li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

“Asgari ücretle ilgili olarak yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir maaş artışı söz konusu olacak” diyen Akbaşoğlu, “Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. 3600 ile ilgili geniş spektrumlu bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla beraber 2 toplantı gerçekleştirildi. İnşallah 3600 ek göstergeyi temmuza kadar bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum” diye konuştu.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası

Batman’da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı

Batman’da koca dehşeti: Eşini 11 yerinden bıçakladı

Refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı

Refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı

AKP’den EYT ve asgari ücrete ara zam açıklaması
Gündem