AKP’den EYT ve asgari ücrete ara zam açıklaması

AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge düzenlemesinin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücrette ara zam durumunun da ele alınacağını söyledi.

AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge düzenlemesinin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücrette ara zam durumunun da ele alınacağını söyledi.

Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akbaşoğlu, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağına ilişkin soruya “O konuyla ilgili çalışmalarımız var, devam ediyor” yanıtını verdi.

“TEMMUZ’A KADAR ÇIKARACAĞIZ”

Akbaşoğlu, “3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. Bununla beraber sözleşmeli personelimizin durumu ele alınacak ve sonra da EYT’li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

“Asgari ücretle ilgili olarak yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere bir maaş artışı söz konusu olacak” diyen Akbaşoğlu, “Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. 3600 ile ilgili geniş spektrumlu bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla beraber 2 toplantı gerçekleştirildi. İnşallah 3600 ek göstergeyi temmuza kadar bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum” diye konuştu.

(DHA)