AKP yönetiminde kritik değişiklik

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısını ikiye çıkarılacak” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara’da bugün düzenlenen AKP Kongresi öncesi açıklama yaptı.

Yazıcı şunları kaydetti:

”MKYK üye sayısı 50’den 75’e çıktı. Yedek üye sayısı ise 25’ten 30’a çıkarıldı. Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısını ikiye çıkarılacak. Bilgi ve bilişimden sorumlu yeni bir Genel Başkan Yardımcılığı görevi verilecek.”

(İHA)