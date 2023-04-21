AKP ve sosyal medya gündemleri

Muhammet Yakut, Sosyal medyadaki açıklamaları ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Daha basına düşmeden ve Serdar Akinan gözaltına alınmadan önce çevremdeki herkes şu videoları bir izle diye bana göndermeye başladı.

Sosyal medyada benim önüme düşmeyen bu videolar, muhalefetin içinde yer alan herkesin önüne düşmüştü…

Devamında da gazeteci Serdar Akinan, gazetecilik mesleğinin gereğini yaptığı için gözaltına alındı!

Evet, kamuoyunun dikkatini çekmeyi başarmıştı!

Eğer muhalefeti destekleyen ve muhalefetin içinde yer alan geniş bir kitlenin, gözüne sokar gibi akıllı telefonunu eline alınca, önüne aynı haber geliyorsa bunun sorgulanması gerekir…

AKP, basının büyük bir çoğunluğu ve sosyal medya şirketleri aracılığı ile sosyal medyayı, pandemi öncesine kadar çok iyi kullandı.

Hala da kullanıyor.

Son üç yıldır ise muhalefet de sosyal medyayı güçlü bir şekilde kullanmaya başlayınca, AKP güç kaybetmeye başladı.

AKP bunun önünü alabilmek için de Ekim 2022’de, kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak da bilinen, “Basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun”u çıkararak önlemini aldı.

Gerek gazeteci gerekse halktan birçok insanımızın, sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden bu kanuna dayandırılarak haklarında suç duyurusu ve soruşturmalar başlatıldı.

AKP etkili bir şekilde kullandığı sosyal medyayı, muhalefetin özellikle de gençlerin kullanmasını istemediğinden yüzlerce gözaltı örneğini duyduk, duymaya da devam edeceğiz.

14 Mayıs’a günler kala sosyal medyada önümüze düşürülen her bilginin, kime yaradığını düşünmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor.

Yakut’un açıklamalarında ne Erdoğan ne de AKP eleştirilmiyor.

Erdoğan’ın çevresindekileri eleştirerek de AKP yıpratılamaz.

Kadı ki dillendirilen isimler uygulayıcıdır.

ABD ve BOP eşbaşkanın da içinde yer aldığı bir ekip karar alır ve diğerleri uygular.

Bu ve benzeri videolar ile insanlarımızı gözaltına alarak, 14 Mayıs öncesi sosyal medyayı kullanmamalarının amaçlandığını da herkes görüyor.

Gerçekleri söylemekten korkmayalım.

Diğer yandan 14 Mayıs’a kadar AKP’nin yarattığı gündemine kapılmadan, Millet İttifakı’nın programı, anlatılır ve yayılırsa başarılı olunur!

Ramazan Bayramımızın; ülkemize ve milletimize BOP’suz ve eşbaşkansız günler getirmesini diliyor, bayramınızı kutluyorum.

Bayramlaşmalarda sohbet eninde sonunda içinde bulunduğumuz şartlara gelecektir.

Parlamenter rejime dönüş olmazsa ortak yaşamın ve ortak aklın parçalanacağını ve Millet İttifakı’na bu anlamda sahip çıkılması gerektiğini ifade edeceğinizi de biliyorum…