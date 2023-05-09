AKP seçimi kaybettiği için ülkeyi geriyor!

Seçime sayılı günler kala Türkiye, AKP tarafından gerim gerim geriliyor.

Millet İttifakı seçimi kazanırsa darbe yapacak söylemi ile dozu artırılan gerilim, İmamoğlu’nun Erzurum’da taşlanması ile devam etti.

Elbette Bahçeli’nin CHP’yi, HDP ile ittifak gösterip devamında da yaptığı mermi açıklaması da etkendir.

Daha da vahimi Erdoğan’ın “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” açıklamasıdır…

AKP; darbe açıklaması ile aslında 16 Nisan Referandumu ile kurduğu BOP rejimini değiştireceğini söyleyen Millet İttifakı’nı, darbe yapmakla suçluyor!

Yani Millet İttifakı olarak 14 Mayıs’ta seçimi kazanırsan ve var olan rejimi değiştirirsen bu suçtur diyor!

Darbe dedikleri budur!

Tüm bunları desteklemek için The Economist’in Erdoğan ile ilgili haberi de gerekçe gösteriliyor.

Size soruyorum; dünya ABD emperyalizminin tekelin de mi yoksa Avrupa ülkelerinin mi tekelin de mi?

Elbette ABD emperyalizminin zulmü altında inim inim inliyor.

Peki, gerçekten emperyalizm Erdoğan’ın gitmesini istiyor ise neden ABD’den hiç ses gelmiyor.

Geçin Biden’ın açıklamasını, orada Millet İttifakı’ndan bahsetmiyor…

Türkiye, AKP tarafından yönetiliyor.

Yeni seçilecek cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar yaşanacak her şeyden AKP hükümeti ve Erdoğan sorumludur.

Neden mi?

Çünkü kaybediyor!

Kazandı algısını yaratmak için her yol mubah anlayışına ise AKP’ye oy veren yurttaşlar dâhil kimse boyun eğmemelidir!

Gün BOP’u ve eşbaşkanlığı bu topraklardan söküp atma günüdür.

Yoksa ne Cumhuriyetimiz ne milletimiz ne topraklarımız ne de dinimiz başta olmak üzere kutsal bildiğimiz hiçbir şeyin yaşama şansı yoktur.

Bugün ABD’nin BOP’ta kullandığı AKP, seçimlerde BOP’u gizlemek için vatansever kitleyi kullanmaktadır.

Her ne kadar ideolojik eksikliği olsa da vatanın bütünlüğü milletin birliğinden yana olan ve milletimizi oluşturan bu ana damarı, AKP, 7 Haziran-1 Kasım seçimlerinde fark etmiştir.

O gün bugündür yerli ve milli adı altında BOP’u gizleyerek yaptığı tüm açılım saçılımları ise muhalefete yüklemeye başlamıştır.

Korkmayın!

1 gün!

5 gün!

1 ay!

3 ay!

Fark etmez!

BOP eşbaşkanı, eninde sonunda gidecektir…