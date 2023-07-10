AKP-MHP ‘5 yıl daha’ dedi, İmamoğlu veto etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’nin AKP-MHP grubunun oylarıyla aldığı, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisinin 5 yıl daha uzatılması kararını veto etti.

Beyoğlu’ndaki İBB’ye ait Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nin dolan tahsis süresinin uzatılması teklifi, meclisin haziran ayı oturumlarında gündeme gelmişti.

İBB Meclisi’nde 2017 yılında alınan kararla Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Galata Mevlevihanesi Müzesi olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bedelsiz olarak tahsis edilmişti. İBB Meclisi’nin haziran ayı toplantılarında AKP-MHP gruplarının imzasıyla 28 Haziran 2023’te dolan tahsis süresinin 5 yıl daha uzatılması için önerge vermişti. Önergeye, CHP ve İYİ Parti grupları karşı oy kullanmış ancak karar oy çokluğu ile kabul edilmişti.

İMAMOĞLU VETO ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı veto etti. İBB Meclisi’nin temmuz ayı oturumlarının gündem maddeleri arasında “Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nin Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğü’nce kullanılmak üzere 5 yıldan az olmamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmesi hakkındaki 14 Haziran 2023 tarih ve 527 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesine ilişkin Başkanlık Makamı teklifi” yer aldı.

İBB Meclisi’nin bu ayki oturumlarında tahsis kararının tekrar görüşülmesi bekleniyor.

(ANKA)