AKP kaybedeceği seçimi yapar mı?

CNN International’da; Becky Anderson’un programına katılan İbrahim Kalın, “Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde” dedi. Kalın, “Şu anda 14 Mayıs’ta olacak gibi görünüyor” açıklaması yaptı.

AKP’nin bir diğer önemli ismi olan Bülent Arınç’ın “Seçim ertelenmeli” açıklaması üzerine “Seçim ertelenmezse ne olur?” sorusuna “Öyle şeyler olur ki, pişman olurlar. Kaos çıkar.” sözleri iki ayrı açıklama olarak algılandı.

Reuters’te çıkan bir habere göre de bir hükümet yetkilisinin seçimin 18 Haziran’da yapılacağını söylediği haber de aynı dönemde ortaya çıktı.

Eğer AKP’nin ABD emperyalizmi ile BOP üzerinden bağını göremezsek bu açıklamalara dayanarak AKP’de kaos var ya da seçim zamanında yapılacak zannedebiliriz.

İçerde ve dışarıda, seçimlerin zamanında yapılacağı algısı için aslında bir görev paylaşımı yapıldığı anlaşılıyor.

Dikkat edin yapılacak demiyorum yapılacağı algısı diyorum!

Bu algının güçlenmesi için de kararı, YSK’nın vereceğini açıklayan Kalın, YSK bağımsız bir kurum havası vermeyi de unutmadı.

AKP’nin bu açıklamalarla amacı, uzun zamandır başarıya ulaşamadığı bir konuda sonuç almak istemesidir..

Millet İttifakı’nın bugüne kadar adayını açıklamaması, AKP’yi zora soktuğu çok açık bir gerçektir.

Millet İttifakı, bugüne kadar adayını açıklamamak ile çok doğru yapmıştır.

Bugün de önüne resmi bir karar ve kanuni zorunluluk gelmediği sürece açıklamaması doğru olacaktır.

AKP’nin bir diğer amacı da milletimizin gözünde muhtemel bir erteleme kararını meşrulaştırmaktır.

Bakın seçimi yapacaktık ama şu haklı gerekçeden dolayı erteledik demek içindir.

İçerde ve dışarıda Ocak ayından beri dillendirilen, Suriye’ye yapılacak askeri harekat ile de bu meşrulaştırma sağlanabilir gözüküyor.

Suriye’nin parçalanmasında rol oynayan SDG’nin başı olan Mazlum Kobani, Ocak’ta Al-Monitor’a verdiği demeçte tarih olarak Şubat’ı gösteriyordu.

28 Şubat günü ABD Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroll, Rûdaw’a yaptığı açıklamada, Washington’ın Türkiye’nin hava harekâtları ve

Rojava’ya olası bir kara operasyonundan endişe duyduğunu söyledi.

BOP içinde danışıklı dövüş her hamleyi biliyor ve yılladır hep birlikte yaşıyoruz…

Birkaç hafta içinde bu depremin ortasında Suriye’ye gerçekleştirilecek bir kara harekâtı, seçimin ertelenmesi için gerekli şartları oluşturabilir.