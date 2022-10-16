AKP hükümeti, Ukrayna’nın yanındadır

Rusya ile Ukrayna arasındaki meselede, Türkiye’de ak ile kara karıştırılmaktadır.

Sondan başlayalım.

BM, insanlık yararına kurulmuş bir kurum olmasına rağmen dünyanın en tehlikeli emperyalist ülkesi olan ABD’nin eline geçtiğinden beri, aldığı kararlar doğru değildir.

Rusya’nın ilhaklarını kınama kararı alan BM, aralarında Türkiye’nin de olduğu 143 ülke, ABD ile birlikte el kaldırmıştır!

Çin ve Hindistan başta olmak üzere 33 ülke çekimser kalmış, hayır diyememiştir.

Rusya, Belarus, Venezuela, Suriye ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hayır diyebilmiştir.

İkinci olarak Ukrayna Rusya arasındaki savaşta AKP, Ukrayna’ya SİHA göndererek Ukrayna’nın yanında durmuştur.

Üçüncü olarak, ABD tarafından yaratılan tahıl krizine, sözde çözüm üretmek adına oluşturulan tahıl koridorunda, ABD’nin belirlediği güzergâhta, Ukrayna tahılı sevkiyatı yapılmaktadır.

Yine ABD’nin belirlediği ülkelere gitmektedir.

Rusya ise hala tahıl ihracı yapamamaktadır.

Son olarak da ülkeler parçalanırken ağızlara sakız olmuş olan Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yanayız diyerek tarafını açıklamış bir AKP vardır.

Tüm bu gerçekler ışığında, medyada Rusya Ukrayna arasındaki savaşta tarafsızız, arabulucuyuz denmesi inandırıcı mıdır?

Her şey ortada, şaşırmaya ve şaşkınlığa gerek yok.

Basında, mikrofon önlerinde, Rusya ile birlikteymiş gibi yapılan açıklamalara inanarak analiz yapmak Türkiye’yi yanlışa sürükler!

AKP bu savaş başladığından beri ABD’nin destek verdiği Ukrayna’nın yanındadır!

Bu destek, ABD emperyalizminin işini kolaylaştırmaktadır.

Peki, neden Rusya’nın yanındaymış gibi haber yapılmaktadır?

Gerçek olmayan bir başka algı için bu yapılmaktadır.

O da ABD bizi düşürmeye çalışıyor, ey halkım bana sahip çık algısıdır!

İktidar medyasının Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta, gerçek olmayan bu algı sadece yaklaşan seçimlerde seçmeni, ABD karşıtlığı üzerinden

yönlendirmeyi hedeflemektedir.

Hatta seçim bile yapacak durum yok denilirse şaşmayın…