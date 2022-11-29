AKP Grup Başkanvekili’nden EYT açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personellerin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemelerin ne zaman hayata geçeceğine yönelik tarih verdi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, “EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız” dedi.

ÇALIŞMA BAKANI DA ARALIK AYINA İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, EYT’nin aralık ayında çözüme kavuşturulacağını vurgulamıştı.

Bilgin, “Bu, çok detaylı bir çalışma. Çalışma hayatında insanların gelecekleriyle ilgili endişelerini giderecek bir şeffaf düzenleme gündeme gelecek” demişti. (DHA)