AKP dış politikasında değişiklik olmaz!

2010’dan beri MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı’na atandı.

AKP’nin dış politikasında değişiklik olmayacağı gibi aksine daha da netleşecektir.

Kendisi de zaten ”Milli dış politika vizyonunu ilerletmeyi sürdüreceğim” dedi.

2014 yılında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in olduğu iddia edilen bir toplantının ses kaydı basına düşmüştü.

Suriye ile savaş çıkarmak için senaryoların konuşulduğu ses kaydında, Hakan Fidan’ın olduğu iddia edilen sesin, “Gerekirse Suriye’ye dört adam gönderirim. Türkiye’ye 8 füze attırıp savaş gerekçesi üretirim, Süleyman Şah Türbesi’ne de saldırtırız” sözleri günlerce gündem olmuştu.

O dönem herkes seçim için savaş planı yapılıyor demişti.

Oysaki Suriye iç savaşı BOP’un bir ayağı olarak uygulamaya konuluyordu!

O günler için Davutoğlu 23 Ağustos 2019’da “ Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamaz” demişti!

Davutoğlu bu konuşmasının devamını getiremedi!

Çünkü muhalefet dâhil herkes Davutoğlu’na sert eleştiriler getirince ve arkasında kimsenin durmadığını görünce sustu…

Mayıs ayında İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek tek yolun, Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi ve çekildiği yerlerde yeniden Suriye devletinin egemen olmasıdır dedi.

Reisi, İran’ın Suriye’den çekilmek zorunda kalacağını biliyor ancak yine de bu gerçeği dile getiriyor.

Esad da çaresizce ülkesinin parçalanmasına razı geldiğini, Arap Birliği’ne katılarak gösterdi.

Esad, Şam merkezli küçük bir parçada yaşamaya şimdilik mahkûm edilmiştir.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Mayıs ayındaki Esad yargılanmalı açıklaması ise Esad’ın henüz yaşama garantisini alamadığını göstermektedir!

Suriye’de parçalanma gerçekleşmiştir.

Irak gibi bir federal anayasa ile dünya haritasından silinip gidecektir.

Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de durmasına da gerek kalmayacaktır.

3 Haziran’da Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran’a gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Hazırlıklar Suriye’den İran’ı söküp çıkarmak ve İran’ı iç savaşa sürüklemek içindir.

Yılın bu aylarında başta Antalya olmak üzere Akdeniz sahilleri Rus turistler ile dolup taşardı.

Ruslar gelmiyor!

Ruslar Putin’e bakar, git der giderler, dön der dönerler!

Putin gerek Erdoğan ile gerekse Reisi ile çok yakın olduğu için Türkiye’de ve bölgede ne yaşanacak haberdar görünüyor!

Ruslar gelmiyorsa yaz çok sıcak geçecek demektir…

E tabi sözde yerli ve milli duruşu pekiştirmek için de ABD ile dalaşıyormuş gibi yapılmalıdır…