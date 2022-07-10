AKP-CHP bayramlaşmasında EYT atışması

CHP, Kurban Bayramı ziyaretleri çerçevesinde AKP heyetini ağırladı. CHP Milletvekili Jale Nur Süllü ile AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel arasında EYT tartışması yaşandı.

CHP, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli parti temsilcilerini CHP Genel Merkezi’nde ağırlamaya başladı. Genel Merkezi ilk olarak AKP’yi temsilen Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı Zeynep Şahin’in yer aldığı heyet ziyaret etti.

AKP heyetini Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitog karşıladı.

CHP’li Jale Nur Süllü’nün, EYT ile ilgili durumda da sıkıntı olduğunu dile getirmesi üzerine AKP’li Mustafa Yel arasında şu diyalog yaşandı:

Mustafa Yel: 80’li yıllardaki uygulamalardan mütenasip, o dönemdeki sıkışmaların şu andaki çözümlenmesiyle ilgili bizim de tabii ki çabamız var. Bu, bizim dönemimizde başlamış bir zorluk değil. Bu, çok daha önce başlamış. Sizlerin, Sayın Genel Başkan’ın çok iyi bildiği, SGK Genel Müdürü iken uygulamalarının neticesinde ortaya çıkmış sonuçların getirdiği bizim de çözmek zorunda kaldığımız bir durumla karşı karşıyayız ve çözeceğiz inşallah.

20 YILDIR İKTİDARDASINIZ

Jale Nur Süllü: 20 yıldır iktidardasınız, 20 yıldır çözülmemiş olması…

Mustafa Yel: Çözüyoruz inşallah, merak etmeyin.

Jale Nur Süllü: Umudumuz, beklentimiz o yönde ama bundan sonraki dönemde bize düşecek çözmek herhalde diye düşünüyorum.

HER KARARA SAYGILIYIZ

Mustafa Yel: Ona milletimiz karar verecek. İnşallah önümüzdeki yıl Haziran 2023 seçimlerinde biz bugüne kadar milletimizin verdiği her karara saygılıyız. Bundan sonra da vereceği kararlara saygılı olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz.

CHP heyeti daha sonra DSP ve Vatan Partisi heyetlerini ağırladı. Bu buluşmalarda ise erken seçim ve gençlerin yurt dışına çıkması konuşuldu.