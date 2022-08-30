AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı
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AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, 3 Eylül Cumartesi gününe kadar etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da geçtiğimiz hafta kendisini gösteren yer yer kuvvetli yağış ve kararsız hava etkisini yine gösterecek. AKOM, İstanbul il geneli için 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar vatandaşları her ihtimale karşı dikkatli olmaları ve yapılan uyarıları takip etmeleri adına uyardı. (İHA)

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AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı
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